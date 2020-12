Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei cafea înainte de sport. Efectele sunt miraculoase

S-a aflat ce se întâmplă în corpul tău dacă bei cafea înainte de a face sport. Efectele sunt miraculoase, astfel că este prosibil să procedezi așa de fiecare dată.

Cafeaua crește performanțele sportive, atât la bărbați, cât și la femei. Care este doza indicată

Efectele unei cafele băute înainte de a face mișcare se regăsesc atât la bărbați, cât și la femei. În timp ce majoritatea cercetărilor anterioare s-au limitat la participanți bărbați, oamenii de știință de la Coventry University au efectuat acum un studiu mixt, în care se arată că băutul unei cafele înainte de mișcare a îmbunătățit viteza cicliștilor pe parcursul unui test de 5 kilometri.

Rezultatele, care au fost publicate în revista ”Nutrition”, au arătat că după ce au băut cafea, participanții, 19 bărbați și și tot atâtea femei, au câștigat 9 secunde în comparație cu cei care au băut placebo (300 ml de apă) și 6 secunde în comparație cu testul de control. De asemenea, dozajul de cafeină a fost de 3 mg per kilocorp.

Participanții la experiment nu au băut cafea 12 ore înainte

Bărbații au câștigat 2,1% cu cafeină, în comparație cu placebo, iar femeile 1,8%. De asemenea, în comparație cu testul de control, îmbunătățirea a fost de 1,2% la bărbați și de 1,1% la femei. Participanții la teste fuseseră restricționați de la consumul de cafea cu 12 ore înainte.

Studiul a fost condus de conferențiarul Neil Clarke de la School of Life Sciences de la Coventry University și confirmă mai multe cercetări care au avut rezultate asemănătoare, însă care se concentraseră doar pe performanțele bărbaților.

Experiment similar în Spania

Un studiu făut în 2014 în Spania cu o combinație de cafeină și gel carbohidrat administrat unui grup de amatori a arătat că aceștia au pedalat semnificativ mai bine decât alții care au primit doze mai mici sau deloc. Oamenii de știință de la universitatea din Alicante le-au dat rutierilor 7 mg per kilocorp cu 70 de minute înainte de test. S-a constatat că ei au evoluat mult mai bine în pantă, rezistând cu 33,8 secunde mai mult când au pedalat timp de o oră la 70% din rata maximă de consum de oxigen.

Subiecții care au primit doar 2 mg per kilogram nu au mers mai bine decât cei care nu au primit nimic, diferența de timp fiind de 0,4 secunde. În plus, un alt studiu realizat la Birmingham University a arătat că 5 mg de cafeină per kilocorp au fost suficiente sportivilor ca să câștige 45 de minute în test. De menționat, cafeaua solubilă a fost la fel de eficientă ca și băuturile speciale cafeinizate, câtă vreme au fost consumate cu o oră înainte de test.

Câtă cafea te ajută să ai performanțe sportive mai bune

Astfel, dacă vă cunoașteți greutatea corporală înmulțiți-o cu 0,6 ca să aflați câtă cafeină vă va ajuta pentru un parcurs de oră pe pistă. Dacă vă situați în categoria ușoară, vă vor trebui 35 mg, iar pentru categoria grea sunt utile 60 mg. Problema ar fi aceea că, în timp ce băuturile cafeinizate sunt etichetate cu conținutul de cafeină, cafeaua nu este și oscilează în funcție de marcă și chiar și în magazinele specializate.

De asemenea, teste de la Glasgow University au relevat că un espresso achiziționat poate conține 300 mg, iar altul doar 50. Astfel, departamentul britanic de sănătate a admis că o ceașcă obișnuită de cafea filtrată are 140 mg de cafeină, deși aceasta poate fi și mult mai slabă. Răspunsul ar fi că o ceașcă bună de cafea tare ar trebui să fie suficientă pentru a vă spori performanța sportivă, însă nu exagerați. Oamenii de știință spun că 400 mg/zi este maximul de siguranță.