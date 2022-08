Ce se întâmplă după moarte, de fapt. Două femei care au murit pentru scurt timp, experienţe uluitoare

Ce se întâmplă după moarte? Ce se întâmplă cu mintea, spiritul și sufletul nostru când, din punct de vedere medical, nu mai trăim? Unde mergem? Există rai și iad? Ne reîncarnăm în alți oameni sau chiar animale? Continuăm să trăim aceeași viață până când învățăm lecțiile de care avem nevoie pentru a continua procesul? Sunt întrebări pe care omenirea și le pune dintotdeauna. Iată ce au povestit două femei care au experimentat moartea pentru scurt timp.

Ce se întâmplă după moarte? Diverse trăiri ale persoanelor care au experimentat moartea pentru o perioadă de scurt timp ar putea să reprezinte, cel puțin parțial, răspunsul la întrebările vaste legate de trecerea din viață.

Potrivit cercetătorilor, atunci când experiențele de moarte clinică sunt pozitive, ele pot cuprinde sentimente precum detașarea de corp, seninătate, siguranță, căldură, lumină. În caz contrar, omul poate trăi senzații de angoasă sau suferință.

Betty, o pacientă în vârstă de 78 de ani, care a suferit o operație de histerectomie, a experimentat moartea pentru scurt timp. Potrivit relatărilor sale, se afla la recuperare atunci când a trăit această experiență. Totul a început când, deodată, a avut senzația că fiecare picătură de sânge din ea se scurgea. La final, sufletul i-a ieșit din corp cu o viteză extraordinară.

„M-am uitat în jos și mi-am văzut corpul lungit pe pat. Mi-am dat seama că am muri. Am văzut bărbați antici reali care mi-au spus că am murit. Eu voiam să îmi văd familia. (…) Am ieșit pe geam și am mers la mine acasă.

Soțul meu stătea pe fotoliu. M-am așezat lângă el, eram îngrijorată pentru că nu știa că am murit. Nici copiii nu știau. Mă îngrijoram pentru ei. Apoi am reușit să văd un pic din viitorul lor și am văzut că vor avea vieți bune”, a povestit pacienta Betty, potrivit Daily Star.