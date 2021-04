Ce se întâmplă, de fapt, dacă distrugi produse în interiorul magazinelor Lidl. Ce pot păți cei care nu sunt atenți

Ce se întâmplă dacă ești neîndemânatic la cumpărături? Reguli stricte pentru clienții magazinelor Lidl. Ce poți să pățești dacă nu ești atent, iar din greșeală distrugi produse puse la vânzare?

Ce se întâmplă dacă ești neatent și distrugi un produs din magazinele Lidl?

Indiferent de orașul în care se află magazinele Lidl, toate funcționează după același model și au produsele aranjate la fel, de la spațiile de acces către rafturi și până la produse.

E clar că strategia șefilor funcționează, lucru care se vede din preferința românilor de a alege acest lanț pentru a-și face cumpărăturile, mai cu seamă dacă vorbim și de reducerile considerabile pe care le pot găsi aceștia în anumite perioade.

Curios sau nu, Lidl reușește să stocheze aproximativ 2.000 de produse diferite în supermarket-uri. Ca o comparație, un magazin tradițional poate avea până la 40.000 de articole diferite.

Amintim că Lidl face parte din grupul Schwarz și are 12.000 de magazine în peste 30 de țări la acest moment. Lanțul iubit acum și de români a intrat pentru prima oară în Germania de Est atunci când a căzut zidul Berlinului.

peste 290 de magazine

5 sedii logistice

peste 9000 de angajați

2020: peste 280 de magazine

2019: 261 magazine

2018: 240 magazine

2017: 220 magazine

2016: 206 magazine

2015: 192 magazine

2013: 159 magazine

2012: 137 magazine

2021: peste 9000 angajați

2020: peste 8000 angajați.

Reguli stricte

Desigur că în spatele succesului se află reguli stricte. Așadar, dacă ești neîndemânatic și distrugi un produs ești astfel devoit să îl plătești și să îl lași acolo sau să-l cumperi de bună voie și să-l iei cu tine acasă, dacă mai poate fi încă folosit. Același lucru e valabil și pentru alte spații comerciale, chiar dacă e vorba și despre simpla dezambalare a unor produse, lucru care e interzis.

Povestea Lidl: „Suntem prezenți pe piața din România din 2011, timp în care am crescut ambițios și sustenabil, oferind produse de calitate cumpărătorilor, respect partenerilor, proiecte și investiții comunităților și mediului și un loc ideal de muncă angajaților noștri. În prezent avem peste 270 de magazine, 5 centre logistice și peste 8000 de angajați în toată țara și am fost desemnați Angajator de Top atât în România cât și în Europa pentru al patrulea an consecutiv.

Fie că angajații noștri lucrează în sediul central, în centrele logistice sau în magazine, cu toții se dedică acelorași valori și motivației de a face compania Lidl în fiecare zi tot mai bună. Noi le oferim șansa să își construiască o carieră de succes, iar pentru aceasta investim resurse considerabile pentru formarea și dezvoltarea lor pe toate planurile. Doar împreună facem posibilă #BucuriaLidl zi de zi!”(Sursa: cariere.lidl.ro)