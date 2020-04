Ce se întâmplă de fapt, cu stocurile de alimente, de Paște. Anunț oficial după ordonanța 8

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, vine cu un anunț de ultimă oră, după semnarea Ordonanței minitare nr. 8, legat de stocurile de alimente pentru Sărbătoarile Pascale.

Stocurile de alimente din țară, inclusiv cele specifice Sărbătorilor Pascale, sunt suficiente, a anunțat șeful de la Agricultură. Ba mai mult, oficialul a declarat că, pentru asigurarea securităţii alimentare a românilor, a cerut suspendarea exporturilor de cereale, de produse de panificație și patiserie, biscuiți, ulei de semințe, și zahăr, decizie inclusă și în Ordonanța militară nr. 8.

În ceea ce privește restricțiile de circulație impuse de ordonanțele militare în vigoare, apicultorii şi cei care se ocupă cu pescuitul comercial sunt exceptați de la aplicarea lor.

„Noi am monitorizat stocurile, dar am monitorizat şi exporturile şi am fost îngrijoraţi că în luna martie au crescut foarte mult exporturile comparativ cu luna martie a anului trecut. Văzând şi evoluţia stocurilor am luat această decizie, care desigur este o decizie radicală şi bineînţeles care va fi contestată în următoarele zile.

Vrem să rămână în ţară toate aceste produse, în toată această perioadă de urgenţă, pentru asigurarea securităţii alimentare a românilor, de aceea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a inclus în Ordonanţa Militară nr.8 suspendarea exporturilor pentru unele produse agroalimentare de bază, în perioada stării de urgenţă“, a declarat Adrian Oros.