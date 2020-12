Ce se întâmplă dacă te gândești că mâncarea te îngrașă. Mihaela Bilic, cel mai bizar sfat înainte de masă

Românii plătesc din ce în ce mai mult pe alimente, dar nu pe cele sănătoase. Și dacă aici avem probleme, următoriul scenariu va fi învăluit în ceață: rațiunea poate influența și perverti orice realitate în funcție de starea noastră de spirit, spune nutriționistul Mihaela Bilic.

Sfatul nutriționistului Mihaela Bilic. Ce se întâmplă dacă te gândești că mâncarea te îngrașă

Nutriționistul Mihaela Bilic vorbește în cea mai recentă postare de pe o rețea de socializare despre faptul că, „oricât de frumoasă ar fi realitatea, o putem strica cu ajutorul minții”.

„Realitatea e una pentru toți. Cu toate astea nu există două persoane care să perceapă în același fel realitatea. Avantajul nostru, ca oameni, este că avem multă minte, că putem judeca, gândi, emite opinii și păreri. Dezavantajul nostru, ca oameni, este că e nu mai putem accepta realitatea ca atare, ci o integrăm, o analizăm, îi dăm un sens și o interpretare. Noi nu mai luăm lucrurile așa cum sunt, mintea/rațiunea ne face un film despre ele.

Procesul are loc inconștient, automat: înregistrăm realitatea și instantaneu o integrăm într-un șablon, într-un scenariu deja trăit sau pe care îl anticipăm/îl presupunem. Nu ne putem abține să nu dăm o interpretare personală realității. Și această interpretare are la bază o multitudine de elemente: experiențe din trecut, valori și idealuri induse de părinți, prejudecăți și mituri care ne-au “parazitat”, nesiguranțe și frici cu care am crescut, sfaturi și idei venite de la cei din jur, aspirații și vise pe care nu avem curajul să le mărturisim, dezamăgiri și tristeți pe care le-am trăit. O strategie complexă și complicată prin care încercăm să demonstrăm cine suntem, să aflăm cine putem fi și să primim de la cei din jur aprobare, validare, recunoaștere, admirație…într-un cuvânt valoare”, scrie aceasta pe Facebook.

Mâncarea trebuie încărcată cu energie pozitivă

„Așa că nu vă lăsați mintea de capul ei, riscați ca filmul vieții să fie unul trist și fără culoare. Propuneți-vă în modul cel mai serios să vedeți în orice experiență/obiect partea pozitivă, partea frumoasă – ea există cu siguranță, chiar dacă nu este vizibilă la prima vedere. Antrenați-vă mintea să înregistreze lucrurile bune, învățați-o să fie constructivă, optimistă, senină. Sunt două feluri în care îți poți trăi viața: unul, în care să nu crezi în miracole, iar altul în care să crezi că TOTUL este un miracol. Nu o spun eu, a spus-o Einstein – viața e o bucurie, alegeți să o trăiți ca pe un miracol!

P. S. Atenție și la mâncare și ea trebuie încărcată cu energie pozitivă. Nu o acuzați că vă îmbolnăvește și vă îngrașă, pentru că s-ar putea chiar asta să facă…dacă gândiți așa!”,completează specialistul.