Ce se întâmplă dacă pui sodă caustică în hrana vacilor. Ce descoperire ireală a făcut un fermier

În țările industrializate în care creșterea animalelor este o industrie, totul a devenit specializat. Pentru producțiile de lapte de la vaci au ajuns să folosească anumite elemente, cum ar fi soda caustică. Astfel, fermierii de lapte păstrează vaci cu un nivel ridicat de lapte. Fermierii de carne de vită păstrează animale de vită specializate. Rețeta folosirii de sodă caustică pentru vacile de lapte nu este una nouă. A fost și este folosită intens în Danemarca.

Rețetele de hrănire a vacilor, mai ales a celor de lapte, cu compuși bazați pe amestecuri nu este de ieri de azi. Aceste rețete sunt meinte să ajute la creșterea producției de lapte, mai ales dacă vorbim de sistemele industrializate de creștere a bovinelor. Ceea ce a revoluționat aceste sisteme de hrănire a fost soda caustică.

Odată introdusă soda caustică în amestecurile furajere vacile pot ajunge la 60 și 90 de litri de lapte pe zi. Experimentul a fost reiterat și de un fermier român, ingierul zootehnist Ionuț Andronicescu.

”În urma reacției dintre apă și sodă caustică există un efect exoterm, cu degajare de căldură, iar produsul rezultat are efect de bicarbonat. Practic soda caustică, așa cum o cunoaștem noi, ea este periculoasă doar în primă fază. După reacția propriu-zisă care are loc practic la nivelul grâului se păstrează doar o ușoară alcalinitate.

Este vorba de o alcalinitate pozitivă îi zicem noi și nu face decât bine animalului. După ce am aplicat această metodă în furajare, într-adevăr s-a văzut un plus în sensul că producția de lapte a crescut cu 2 litri. Am redus problemele, pe aparatul digestiv s-au redus problemele destul de consistent.”, a explicat Ionuț Andronicescu.