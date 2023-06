Ce se întâmplă dacă mănânci căpșune în fiecare zi. Beneficiile pe care le au asupra organismului

Căpșunele nu doar că sunt un deliciu, se pare că aceste fructe au și beneficii miraculoase asupra organismului. Descoperă trucurile minune.

Căpșunele, sursă sigură de energie

Tuturor ne plac căpșunele. Gustul lor dulce și fresh ne face să le adorăm, ceea ce e foarte bine, căci aceste fructe sunt bogate în vitamine, minerale, fibre și antioxidanți. Căpșunele conțin vitamina C și astfel ne ajută la imunitate. Pe lângă vitamina C, delicioasele fructe sunt bogate în acid folic și potasiu. Vitamina C din căpșune joacă un rol important în producția de colagen, care menține elasticitatea și sănătatea pielii și a părului.

Strălucirea tenului este un alt efect pe care îl dau căpșunele datorită vitaminei C pe care o conține. Cu toții ne dorim să avem o piele cât mai fină, lipsită de riduri, iar căpșunele ne pot ajuta să reducem din ele, fiind recomandate în special persoanelor vârstnice.

Căpșunele, aliatul nostru în curele de slăbire

Căpșunele pot fi prietenii noștri în curele de slăbire, deoarece acestea conțin 89% apă și nu ne îngrașă. Evident, consumul acestora trebuie să fie făcut într-un mod adecvat și să nu abuzăm de ele, pentru că pot provoca alergii. Pot fi consumate în orice moment al zilei.

Pentru persoanele care practică un sport sau merg la sală, este recomandat să mănânce căpșunele după antrenament. Acestea o să le dea un plus de energie și cu ajutorul lor își pot continua ziua în forță. În cazul în care vrem să slăbim, niciodată nu este indicat ca aceste fructe delicioase să fie combinate cu ciocolata. Din start i-am anulat toate proprietățile.

Să nu uităm că, ele contribuie la reglarea nivelului colesterolului. „În plus, proprietăţile hipotensive le fac, în acelaşi timp, utile în caz de ateroscleroză. Iar datorită bogăţiei în săruri minerale (cu deosebire de fier), se recomandă caşecticilor (stare de slăbiciune a organismului) şi, în tuberculoză, ca tonic şi remineralizant”, explică dr. farmacist Ovidiu Bojor, preşedinte Patronatul Planta Romanica.

