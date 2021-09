Ce se întâmplă dacă îți laşi bebeluşul să plângă, conform ultimului studiu. Toate mamele trebuie să afle

Ori de câte ori un bebeluș plânge, chiar și la 3 dimineața, primul lucru pe care îl face un părinte este să-l liniștească. Un nou-născut plânge destul de des, iar pentru mame acest lucru poate reprezenta un lucru greu de acceptat. În loc să dea fuga la copil, specialiștii vin cu o recomandare total neașteptată. Ce sunt sfătuite mamele să facă în momentul în care bebelușul începe să plângă?

Ce trebuie să facă părinții atunci când bebelușul lor plânge

Părinţii ar încerca orice metodă pentru a încerca să îşi oprească bebeluşul din plâns, mai ales în toiul nopții. Însă unii experţi dezvăluie ce se întâmplă dacă îți laşi bebeluşul să plângă. Toate mamele trebuie să afle acest adevăr!

Un studiu realizat recent recomandă ca bebeluşul să fie lăsat să plângă în voie până se calmează. Cum au ajuns experții la această concluzie?

Plânsul reprezintă o modalitate prin care comunică nou-născutul. El poate să plângă atunci când îi este foame, sete, când îi este somn sau rău din cauza colicilor. Când vine vorba de un bebeluş plângăcios, cheia este cunoaşterea motivelor pentru care acesta nu poate să se calmeze. Poate fi un semnal că trebuie să îi fie schimbat scutecul sau poate vrea să fie ţinut în braţe. Sunt multe motive care pot sta la baza plânsului unui copil.

Un studiu vine să le calmeze pe mamele îngrijorate

Plânsul este ceva normal în cazul bebelușilor, în special în primele luni. Este și perioada în care tu, ca părinte, încerci din răsputeri să-l înveselești sau să-l liniștești. Totuși, un studiu vine să le calmeze pe mamele îngrijorate. plânsul nu are niciun efect negativ asupra dezvoltării sugarului.

Studiul realizat de „The Journal of Child Psychology and Psychiatry” a concluzionat că lăsarea copiilor să plângă în voie nu are consecinţe negative pe termen lung. În timpul experimentului, specialiștii nu s-au găsit efecte comportamentale asupra dezvoltării sugarului. Mai mult, scâncetul nu a influenţat negativ în niciun fel relaţia sugar-mamă. În cazul în care cel mic începe să facă gălăgie dintr-un motiv necunoscut, părinții trebuie să se asigure că nu este vorba de o problemă medicală.

Ce se întâmplă dacă îți laşi sugarul să plângă

Studiul a arătat un alt lucru surprinzător. Bebelușii care sunt lăsați de mame să plângă noaptea se odihnesc mai bine. În experimentul realizat de „The Journal of Child Psychology and Psychiatry”, sugarii au fost împărţiţi în două grupe. Prima grupă era alcătuită din cei care au fost lăsaţi să plângă, iar a doua din cei care au fost culcaţi imediat cum au început să plângă. Potrivit experților, nou-născuții din prima categorie s-au trezit de mai puţine ori pe noapte şi s-au odihnit mai bine.

Dieter Wolke, profesorul care a condus studiul controversat, are și un sfat pentru părinți. Acesta le recomandă să nu intervină imediat când copilul începe să plângă, ci să îl lase să se calmeze singur. Expertul consideră că plânsul poate fi o modalitate prin care sugarul poate renunţa la excesul de energie.