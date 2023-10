Ce se întâmplă dacă dormi cu aerul condiționat pornit. Specialiștii trag un semnal de alarmă

Aerul condiționat este acum intens folosit, fiind o soluție utilă care îmbunătățește confortul de viață și combate căldura verii. Unul dintre cele mai comune obiceiuri este acela de a dormi cu aerul condiționat pornit și de a-l lăsa pornit pe timp de noapte pentru a te ajuta să dormi. Dar te-ai întrebat ce se întâmplă dacă dormi cu aerul condiționat pornit? Citește mai departe și vezi care este semnalul de alarmă tras de specialiști.

Aerul condiționat pornit, cel mai bun prieten pe caniculă

Evident, este foarte plăcut să păstrezi aerul răcoros pe timp de noapte, mai ales vara, când temperatura de afară este deosebit de ridicată chiar și după apusul soarelui. Cu toate acestea, este important să te protejezi împotriva potențialelor riscuri pentru sănătate și situațiile jenante de când te trezești.

Potrivit experților, dormitul cu aerul condiționat pornit este rău pentru tine, nu pentru că este dăunător, ci pentru că nu poți controla aparatul în timp ce dormi. Atunci când aerul condiționat rămâne pornit pe timp de noapte, temperatura din cameră ar putea scădea substanțial sub pragul recomandat.

Specialiștii recomandă ca, pentru o bunăstare fiziologică adecvată, ”temperatura interioară să se mențină între 25 și 27 de grade, care este considerată intervalul optim pentru sănătatea ta”.

Ce se întâmplă dacă dormi cu aerul condiționat pornit?

Conform specialiștilor, o temperatură a camerei sub 25 de grade expune organismul la schimbări periculoase de temperatură, deoarece temperatura corpului scade mult noaptea.

Cu alte cuvinte, există riscul ca acest lucru să se amplifice dacă dormi cu aerul condiționat pornit. Consecințele potențiale sunt diferite pentru fiecare persoană și depind, de asemenea, de durata expunerii la un mediu prea rece, de calitatea aerului interior și de temperatura atinsă.

Printre cele mai frecvente simptome se numără durerile musculare și articulare, somnul deficitar, deshidratarea și, în cazuri mai grave, chiar crampele. De asemenea, este important să nu îndrepți fluxul de aer spre față, ci într-o altă direcție, astfel încât să nu curgă direct spre tine.

Germenii, virușii și bacteriile se pot ascunde în filtrele de aer condiționat, mai ales dacă nu se efectuează o întreținere corespunzătoare a sistemului sau dacă acesta nu este dotat cu filtre de bună calitate.

Cu toate acestea, poți folosi aerul condiționat pe timp de noapte dacă iei câteva măsuri de precauție, de la controlul optim al sistemului pe timp de vară până la setarea temporizatorului astfel încât acesta să se oprească automat.

Semnalul de alarmă tras de specialiștii în domeniu

După cum am văzut, potrivit experților, temperatura camerei nu trebuie să scadă sub 25 de grade, așa că este important să folosești întotdeauna un sistem avansat de control al temperaturii pentru a te asigura că temperatura camerei nu scade sub această valoare.

Dacă ai probleme și afecțiuni dimineața, cum ar fi oboseală, dureri de cap și gură uscată, cel mai bine este să setezi termostatul un pic mai sus, de exemplu o temperatură de maxim 27 de grade.

Unul dintre efectele funcționării aerului condiționat pe timp de noapte este uscăciunea excesivă a aerului, cu efecte mai mult sau mai puțin pronunțate asupra pielii și a căilor respiratorii din cauza deshidratării.

În acest caz, este mai bine să folosiți un dezumidificator sau un aparat de aer condiționat cu dezumidificator este indicat deoarece asigură un confort optim în cameră și, în același timp, va economisi destulă energie.

Ca și concluzie

Pe scurt, oamenii de știință și experții par să fie de acord că este destul de sigur să lași aerul condiționat pornit în timpul nopții. Mai mult, unii chiar recomandă acest lucru, deoarece temperatura optimă pentru somn pare să se situeze la capătul răcoros al spectrului.

Cu toate acestea, există o serie de lucruri de care ar trebui să ții cont dacă dorești să-ți asiguri un somn bun cu aerul condiționat pornit. Pentru a te ajuta să dormi bine fără să-ți compromiți sănătatea, asigură-te că faci următoarele:

Alege temperatura potrivită pentru a dormi. Curăță filtrele în mod regulat. Dirijează fluxul de aer în sus, deoarece nu este o idee bună să dormi cu aerul rece care suflă direct asupra ta.

Folosește un cronometru înainte de a merge la culcare. Setează temperatura dorită și programează aparatul de aer condiționat să se oprească în timpul nopții, deoarece în acel moment corpul va fi răcit deja suficient pentru a putea dormi bine.