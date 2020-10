Ce se întâmplă dacă bagi un ac în lapte și apoi îl scoți repede. Cel mai util truc pentru toți români

Un truc de care nu știau românii este acela cu acul în lapte. Ce te ajută să faci și cum îți scurtează drumul spre a afla dacă e sau nu bun laptele? Este foarte util și nu trebuie să-ți mai bați capul cu altceva. Iată ce trebuie să faci! Totul pentru a-ți păstra mai bine lacatele.

Truc util pentru români. Ce se întâmplă dacă bagi un ac în lapte?

Dacă nu știi cum să verifici laptele, trebuie să știi că un simplu ac îți poate fi de folos. Este la îndemâna oricum și te ajută să vezi cum este laptele pe care vrei să-l consumi, dacă este curat sau dacă are sau nu apă în componența lui. Laptele care e pus la fiert nu va da în foc dacă înainte se adaugă o linguriţă de zahăr sau dacă se pune pe fundul vasului (oalei sau cratiţei) fie o linguriţă de argint, fie una de inox, acesta este trucul știu de mare parte dintre gospodine. Laptele care va fi pus la fiert nu va prinde dacă înainte de a-l pune pe foc pui în vas o bucată de zahăr cubic, o farfurie răsturnată sau dacă îl uzi înainte cu apă rece, arată un bucătar de la un restaurant din Drobeta Turnu Severn, conform adevărul.ro.

Poți să-l păstrezi mai ușor dacă înainte de a-l pune la fiert adaugi un vârf de cuțit de bicarbonat de sodiu. Dacă folosești un ac de tricotat, poți verifica dacă este curat. Trebuie doar să îl introduci vertical în lapte și apoi îl scoți repede tot în aceeași poziție. Dacă laptele e bun, lichidul se scurge încet, iar pe vâful acului rămâne o picătură.

Trucuri cu cartofi

4. Cartofii pot fi folositi pentru a pregati o compresa calda sau rece, gratie faptului ca retin temperaturi ridicate sau scazute, mult timp. Pentru o compresa calda, fierbe un cartof, inveleste-l imediat intr-un prosop de bucatarie curat si aplica-l pe zona dureroasa. Pentru o compresa rece, fierbe un cartof, tine-l la congelator pana cand se intareste si aplica-l pe zona dureroasa.

5. Daca ti s-a spart in palma becul de la o veioza in timp ce incercai sa il schimbi, atunci tot un cartof te ajuta. Scoate veioza din priza, infige in dulia ramasa intepenita jumatate de cartof (taiat pe latime) si roteste-l pentru a desuruba dulia, fara a risca sa te tai.

6. 1-2 cartofi, adaugati intr-o mancare sau ciorba in care ai scapat prea multa sare, vor absorbi sarea in exces. Scoate-i dupa ce au fiert si foloseste-i la altceva (o salata a la russe, de exemplu).

7. Un cartof crud, taiat in doua si folosit pe post de sapun, te ajuta sa scapi de petele de sfecla rosie sau de dovleac de pe maini.

8. Ajuta-ti muscatele sa creasca frumos si sa infloreasca des cu ajutorul unui cartof crud. Scobeste o gaura in acesta, adauga-l la baza ghiveciului si pune radacina plantei in gaura, adaugand deasupra pamant. (Sursa: sanovita.ro)