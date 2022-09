Ce se întâmplă cu tichetele sociale în 2023. Anunţul aşteptat de toţi românii

Ce se întâmplă cu tichetele sociale în 2023, conform Guvernului României. Anunţul aşteptat de toţi românii fost făcut de premierul Nicolae Ciucă. Așadar, cât timp vor fi acordate voucherele sociale în valoare de 250 de lei, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

Ce se întâmplă cu voucherele sociale în 2023. Anunţul premierului Nicolae Cucă

Premierul Nicolae Ciucă anunţă că Guvernul va prelungi acordarea voucherelor sociale şi în 2023. Astfel, românii cu venituri totale sub 1500 de lei vor primi de la stat un ajutor de 250 de lei o dată la două luni. Măsura va fi valabilă în prima jumătate a anului 2023, însă ar putea fi prelungită. În plus, românii cu pensii mici vor încasa în luna ianuarie un ajutor similar cu cel pe care l-au primit la începutul acestui an.

Biroul Executiv al PNL, reunit ieri, a discutat despre continuarea programului privind acordarea de vouchere de 250 lei persoanelor vulnerabile, a anunțat preşedintele partidului, prim-ministrul Nicolae Ciucă.

Ce se întâmplă cu voucherele de 50 de euro, de fapt

„Au fost discutate, pentru că ne preocupă la nivelul PNL, măsurile pe care putem să le luăm în continuare pentru sprijinul persoanelor şi familiilor vulnerabile. Aici sunt deja programele în derulare, acele programe ale voucherelor care vor continua să fie asigurate până în 2027 (prin fonduri europene, pentru persoane vulnerabile – n.r.). Şi, de asemenea, am discutat la nivelul partidului decizia de a susţine continuarea programului de asigurare a voucherelor de 50 de euro la fiecare două luni de zile, (…) acele vouchere de 50 de euro, pe care le-am asigurat în semestrul doi, şi vrem să propunem să fie asigurate şi anul viitor. (…) Pe primele şase luni de zile, cum am făcut şi anul acesta, încă şase luni de zile, ca să putem să vedem la jumătatea anului viitor, în funcţie de rectificarea bugetară, care este posiblitatea de continuare a programului”, a declarat premierul Nicolae Ciucă, la Palatul Parlamentului, după şedinţa conducerii PNL.

Marcel Boloș, despre acordarea tichetelor sociale de 250 de lei

De asemenea, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a informat că, în funcţie de situaţia bugetară după primul semestru al anului 2023, se va analiza posibilitatea continuarea acordării voucherelor de 250 lei persoanelor cu probleme financiare.

„Susţinerea este pentru beneficiarii care au sub 1.500 de lei venituri. Şi vestea cea bună este că această măsură se susţine a fi extinsă până în data de 1 iulie, respectiv primul semestru al anului 2023. În funcţie de cum va evalua situaţia execuţiei bugetare şi în funcţie de cum va evolua situaţia bugetului la nivel naţional, după primul semestru al anului 2023, se va analiza posibilitatea ca măsura să fie continuată sau întreruptă, după cum sunt resursele bugetului de stat.

Voucherele de 250 de lei, acordate cu siguranță în prima parte a anului 2023