Ce se întâmplă cu temperatura corpului uman. Cum poate fi ”păcălit” termometrul

Corpul nostru este ca un cuptor. El generează căldură, iar asta ne ține în viață. Atunci când emite mai multă sau mai puțină căldură, acesta încearcă să ne transmită că există o problemă.

Care este temperatura corpului uman

Mulți oameni au o temperatură scăzută a corpului, care variază între 34,5 grade C și 35,5 grade C. Cu toate că temperatura medie a adulților este de 36,5, statisticile indică faptul că există persoane sănătoase care au temperatura de 35 grade C, fără a fi bolnave. Acesta nu este un lucru care să producă griji întrucât corpul uman are o capacitate naturală de reglare a propriei temperaturi.

Sistemul de control al temperaturii corporale este o zonă din creier numită hipotalamus. Aceasta detectează temperatura sângelui și semnalele care sosesc de la nervii senzoriali din piele.

Creierul ajustează temperatura trupului prin declanșarea unor procese asemănătoare cu transpirația și tremuratul. Din păcate însă, există tendința de a se adopta un standard și de a se considera că există o problemă dacă temperatura unei persoane nu este în jurul valorii de 37 grade C.

Valori diferite de temperatură

De asemenea, locul din care se ia temperatura este și el relevant. Astfel, temperataura din rect este cu 0,3 grade C până la 0,6 grade C mai mare decât cea din gură, ceea ce este cu 0,3 grade până la 0,6 grade mai mare decât cea de sub braț. În plus, ceea ce mai complică măsurarea temperaturii este că nu se mai utilizează, din diverse motive, termometrele cu mercur, care sunt foarte precise.

Menționăm că autoritățile din România au luat decizia de a măsura temperatura corpului la intrarea în supermarket-uri, dar numai. Menționăm că temperatura corporală nu trebuie să depășească valoarea de 37,3 grade C, altminteri, persoanele nu pot fi acceptate în magazin și, eventual, li se recomandă să vadă un medic. Acest fapt i-a deranjat pe unele persoane, care nu au acceptat să li se ia temperatura, iscându-se astfel un adevărat conflict.