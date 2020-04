Mulți se întreabă ce se întâmplă cu stimulentul de inserție pentru părinții care nu lucrează în această perioadă! Ei bine, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, vine cu vești bune pentru părinții respectivi, în plină pandemie de coronavirus, dar și economică.

Ce se întâmplă cu stimulentul de inserție pentru părinții care nu lucrează în această perioadă

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a postat un mesaj pe Facebook care i-a mai liniștit pe părinții care primesc stimulentul de inserție. ”Părinții aflați în plata stimulentului de inserție cărora li s-a încetat/suspendat contractul de muncă pe perioada stării de urgență, primesc neîntrerupt stimulentul, pentru o perioadă de 90 de zile!”, scrie pe o poză în care apare o mămică cu un copil în brațe postată de ministru pe Facebook.

”Îmi pasă de părinții care și-au dorit să revină la muncă înțelegând că așa putem ieși din această criză. Din păcate, mulți dintre cei care beneficiau de plata stimulentului sunt în situația încetării sau suspendării contractul de muncă, fără un orizont optimist de timp, datorită răspândirii COVID-19. V-am auzit și am reacționat la timp, așa încât fiecare părinte afectat să fie liniștit. Pentru mine, faptul că primesc mesaje de la părinți care îmi spun că sunt liniștiți este bucuria pe care o am la finalul fiecărei zile. Suntem aici pentru fiecare român care muncește să readucă lucrurile la normalitate. Se poate”, a scris ministrul pe Facebook.

Internauții au contrazis-o pe Violeta Alexandru

Internauții au reacționat imediat la vestea transmisă de ministrul Muncii. Unii au avut și recomandări, iar alții au contrazis-o pe Violeta Alexandru.

”E f bine, dar arătați ca intr adevar va pasa, tăind ÎMBUIBAȚILOR miile de euro pe care le câștigă de la stat, prin Pensii Speciale, prin CUMUL de pensii speciale cu salarii uriașe in companii ale statului, in poliția locală, in primării,…..”, ”Poate intenția lor e bună, dar mai departe trebuie sa urmărească daca se implementeaza intr-adevar. Daca HR urile firmelor private au acces la toate informatiile, daca institutiile care fac plățile, urmeaza noile proceduri.Cum pot sti acest lucru, daca noi tacem toate sau sintem blocate. Stăm si ne întrebăm pe grupurile de mamici si nici una nu intelege nimic. Fair play ar fi fost sa existe un email oficial la care putem trimite intrebari si sa primim clarificari”, sunt doar câteva opinii ale unor internauți.