Ce se întâmplă cu românii nevaccinați care revin în țară pentru sărbători. Decizia e clară

Mulți români se gândesc la casă în această perioadă și așteaptă momentul în care să-și strângă rudele în brațe. Ce se întâmplă însă în cazul celor nevaccinați care revin în România special să facă sărbătorile alături de familei?

Românii vin acasă de sărbători: ce se întâmplă cu cei nevaccinați care revin în țară?

Românii au plecat în număr mare departe de casă, iar de atunci cei mai mulți se sacrifică și vin în țară doar de două ori pe an. Majoritatea celor care sunt departe de cei dragi revin în sânul familiei în cele două concedii pe an. Perioada în care se reunesc bate la ușă, dar pentru al doilea an intervine o problemă – criza sanitară.

Toți ce plecați peste hotare care doresc să intre în țară de sărbători trebuie să știe că sunt obligați să intre în carantină, în cazul în care nu sunt imunizați împotriva COVID-19. Ministerul Sănătății vine cu mai multe detalii pe acest subiect.

Anunțul autorităților

„O persoană total neprotejată are cel mai mare risc de a se infecta. Efectuarea testului PCR în perioada asimptomatică în cazul acestor persoane este mai puțin concludentă, deoarece în zilele care urmează testării, acea persoană poate să dezvolte simptomatologie specifică COVID-19. La persoanele cu un anumit grad de protecție, conferită de vaccin sau de trecerea prin boală, posibilitatea îmbolnăvirii este mult redusă, iar un rezultat negativ la testarea PCR este mult mai concludent. Chiar și în cazurile rare în care și vaccinații și foștii bolnavi se infectează cu o nouă tulpină, protecția pe care o au deja, face ca organismul lor să se apere eficient și contagiozitatea lor să fie redusă, ceea ce nu se întâmplă în cazul persoanelor total neprotejate”, transmite Ministerul Sănătății.

Ultima decizie luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență arată că cei care vin în România din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană aflate în zonele verde și galben și sunt vaccinați sau trecuți prin boală nu intră în carantină.

Aglomerație la punctele de frontieră

Punctele de frontieră de pe granița de vest a țării sunt deja aglomerate din cursul zilei de sâmbătă. Autoturismele au așteptat și trei ore la vama Pete pentru formalitățile de intrare în țară, iar la Nădlac II timpul de așteptare pentru autoturisme este de două ore.