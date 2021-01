Ce se întâmplă cu partidul AUR în 2021. George Simion a făcut anunțul momentului

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor George Simion a făcut un anunț pentru noii parteneri europeni. Copreședintele AUR le aduce la cunoștință că partidul va exista politic și în Republica Moldova.

George Simion a explicat care a fost motivul pentru care s-a decis afilierea AUR la ECR Party. Totodată, liderul Alianței pentru Uniunea Românilor susține că partidul se pliază perfect pe tot ce însemnă această formațiune.

”Ne pliem perfect pe ceea ce înseamnă ECR Party. Am depus cererea în luna noiembrie. Procesul de aderare durează de la 6 luni la un an. Vom fi parte a conservatorilor europeni”, a spus George Simion, potrivit Libertatea .

Săptămâna trecută George Simion a fost în Polonia și la Bruxelles pentru a discuta pe tema afilierii la ECR Party. Formațiunea politică care a luat naștere în 2009, când s-au rupt de Partidul Popular European.

”La nivel internațional, ECR are partide din întreaga lume. Îi are în continuare pe conservatorii britanici ca principală forță, deși conservatorii britanici nu mai fac parte din Uniunea Europeană”, explică George Simion.

Liderul AUR este de părere că ECR nu este un partid eurosceptic, ci eurorealist și vrea ca Alianța pentru Unirea Românilor să fie asociată cu această catalogare.

”Din punctul nostru de vedere, ECR nu este un partid eurosceptic, ci eurorealist. Nu am văzut, de exemplu, la PiS, care în momentul ăsta are cei mai mulți europarlamentari, poziții pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Am văzut, în schimb, poziții pentru apărarea suveranității naționale poloneze și regulilor lor interne, care ni se potrivesc și nouă”, a adăugat George Simion.