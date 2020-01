Ce se întâmplă cu mormântul lui Marcel Toader, la șase luni de când a murit. Fiul lui a luat decizia

Decesul subit al lui Marcel Toader trezește încă emoții grele pentru prietenii și familia regretatului afacerist. Luna viitoare, Maximilian se pregătește să-i fac parastasul de șase luni ale tatălui său. Ce se întâmplă acum cu mormântul fostului impresar?

Maximilian, fiul lui Marcel Toader, a învățat mult prea repede ce înseamnă adevărata suferință: moartea unuia dintre părinți. Acesta are doar 22 de ani și se pregătește acum de parastasul de șase luni al tatălui său. Deși a trecut jumătate de an, încă nu-i vine să creadă că Marcel nu mai trăiește. Cu toate astea, știe că trebuie să se pună repede pe picioare și să fie sprijinul familiei sale, dar mai ales să-și clădească un viitor. Max a petrecut primele sărbători fără regretatul impresar. Tânărul a preferat să stea cu familia, mai apoi să plece la Constanța la mormântul tatălui său. De asemenea, el a declarat, pentru click.ro, că bunica lui se simte mult mai bine și că a acceptat faptul că Marcel nu mai este. „Bunica și-a dorit poze cu tata, iar eu i-am adus tot ce am găsit pe la București. A fost emoționant, am plâns… A trecut atât de repede timpul!”, a spus sursa citată.

„A trecut prea repede. Pe data de 3 februarie vom face pomana. Deja am început să le învăț, eu habar nu aveam de asemenea pregătiri, dar uite că am învățat. Am grijă de mormânt, i-am făcut o cruce de marmură și am pus o poză cu el”

„Nu este prea plăcut”

Recent, Max a uimit pe toată lumea cu transparența de care a dat dovadă. Acesta a scris într-un mesaj că este dezamăgit de persoanele care au fost alături de Marcel Toader pe parcursul vieții, dar s-au „evaporat” rapid în momentul în care el avea cea mai mare nevoie de oamenii în care tatăl său credea că are încredere. Acesta a avut, însă, toată susținerea puținelor rude și atât.