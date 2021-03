Ce se întâmplă cu medicul Flavia Groșan după apariția ei la TV. Declarații de ultimă oră VIDEO

În ultimele zile au apărut informații contradictorii cu privire la tratarea unor pacienți, infectați cu COVID, de medicul Flavia Groșan. După declarațiile medicului au apărut și criticile dure la adresa acesteia, dar și riscul de a fi acuzată de malpraxis. Afirmațiile sale despre vindecarea a peste 1.000 de pacienți cu un altfel de tratament, au pus-o la zid.

Medicul Flavia Groșan nu ar fi singurul care declara că a reușit să vindece pacienți infectați cu COVID, folosind altfel de tratamente, altele decât cele oficiale și aprobate de Ministerul Sănătății. Declarațiile sale au adus-o în ipostaza de a răspunde valului de critici, din spațiul public.

Deja se vorbește de anchete demarate de Consiliul Medicilor din Bihor pe marginea modului în care medicul Flavia Groșan a decis să-și trateze pacienții. În acest moment există riscul de a fi acuzată de malpraxis, și chiar exclusă din medicină.

Pe fondul acestor reacții, medicul Flavia Groșan a fost invitată la ”Sinteza Zilei”, să vorbească despre toate acest aspecte. În același interviu a vorbit și despre schema minune folosită de ea în tratarea celor 1.000 de pacienți.

”Faptul că am fost alături de ei încă de la începutul pandemiei. Când s-a declanșat prima stare de urgență, eu am fost acolo și le-am spus stați calmi, sunt lângă voi, este o pneumonie. Le-am transmis energia mea pozitivă, încrederea, ei au venit lângă mine. (…) S-au creat grupuri pe Facebook, mă sună la telefon, primesc mesaje de susținere.

Sunt copleșită de ce mi se întâmplă. Eu am mers pe calea mea cu schema mea cu Claritromicina mea. Stiam ce rol are, pe lângă faptul că are tropism viral are rolul de antiinflamator, puțină lume știe chestia asta. Îmi dau seama că merge și pe viruși și pe COVID și pe gripă. Eu așa am dat tratat H1N1.”, a declarat medicul Flavia Groșan, în exclusivitate la Antena 3.