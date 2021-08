Ce se întâmplă cu Maya, fiica Antoniei cu Vincenzo Castellano. Mama ei a făcut anunțul

Antonia este o femeie împlinită, atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. Timp de multă vreme, fericirea vedetei a fost umbrită de faptul că Maya, fetița ei din căsnicia cu Vincenzo, nu locuiește alături de ea.

Micuța Maya a rămas în grija tatălui, după ce părinții au divorțat. Deși venea des în vacanțe în România și se înțelege de minune cu Dominic și Akim, frățiorii ei vitregi, iată că acum visul mamei sale s-a împlinit.

Antonia și Vincenzo Castellano au ajuns la un numitor comun în ce o privește pe fetița lor, Maya. Cei doi au decis să împartă custodia. Divorțul dificil prin care a trecut Antonia a luat sfârșit după șapte ani în care s-au luptat pentru custodia fetiței.

Cei doi nu au avut bunuri de împărțit, dar au luptat fiecare ca să o păstreze pe Maya fiecare alături de el.

Antonia și Vincenzo au împărțit custodia, așa că artista poate să stea alături de fetița ei oricând, mai ales la evenimentele importante din viața micuței, pe care nu le rata nici înainte.

„Am încheiat divorţul. Chiar s-a încheiat divorțul, inclusiv în act. Am stabilit să petreacă timp și la mine în România, cu noi.

Lucruri absolut normale. Nu am lipsit de la nicio aniversare din viața ei, mai puțin de la cea de anul trecut, unde nu am putut ajunge din cauza unor complicații impuse de pandemie, și a fost unul dintre momentele extrem de grele, în care am suferit enorm.

De regulă, își face ziua de naștere în Italia, așa că, și anul acesta, voi fi acolo alături de ea”, a declarat Antonia, potrivit VIVA.