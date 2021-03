Ce se întâmplă cu gunoaiele din Alba-Iulia. Soluția găsită de oficiali

Problema gunoaielor din Alba-Iulia a fost rezolvată, însă temporar. Acestea vor fi depozitate la marginea orașului. Soluția nu este una definitivă, aceasta este valabilă până se va finaliza construcția unei noi gropi de gunoi. Aceasta va fi terminată pe la sfârșitul lunii aprilie.

Criza gunoaielor din Alba-Iulia

Deșeurile din Alba Iulia se vor depozita la rampa de transbordare de pe centura orașului. Această soluție este una temporară, până la deschiderea gropii de gunoi de la Galda de Jos. Finalizarea proiectului ar fi estimată pentru sfârșitul lunii aprilie. Soluția a fost propusă de către Primăria și a fost acceptată de Agenția pentru Protecția Mediului Alba. De asemenea, și Direcția de Sănătate Publică Alba a fost de acord, au transmis reprezentanții primăriei într-un comunicat de presă.

Administrația locală a solicitat operatorului de salubritate ce se ocupă de caz, Polaris M Holding, să depună documentația pentru autorizarea depozitării temporare a deșeurilor din Alba Iulia, la rampa de transbordare ce se află pe centura orașului. Documentația a fost depusă la începutul săptămânii la Agenția pentru Protecția Mediului Alba. Acordul favorabil a fost emis astăzi, pe 24 martie 2021, al Agenției pentru Protecția Mediului Alba. De asemenea, un aviz pozitiv a fost emis și de către reprezentanții de la Direcția de Sănătate Publică Alba.

Deșeurile vor fi duse la marginea orașului

Cu alte cuvinte, firma de salubritate a reluat ridicarea deșeurile din Alba Iulia. Gunoiul urmează să fie depozitat la rampa de transfera de pe centura orașului. Spațiul unde va fi depozitate gunoiul are peste 2.000 de metri pătrați și are posibilitate de curățare/spălare, fiind în același timp și îngrădită. Spațiul a fost construit de către operatul de salubritate, Polaris M Holding. Are toate autorizațiile și avizele pentru a funcționa în cele mai bune condiții și conform legii în vigoare. Până acest moment, deșeurile erau transportate la Târgu Jiu. Recent, autorizația de funcționare a depozitului de deșeuri a fost suspendată de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj.