Ce se întâmplă cu fetița Biancăi Drăgușanu, în timp ce ea este în vacanță cu Bodi. Victor Slav a făcut publică imaginea

În timp ce Bianca Drăgușanu se află în vacanță, la munte, cu soțul ei, Bodi, și își declară dragostea față de el, pe Instagram, tot pe această platformă, dar pe contul lui Victor Slav, apar fotografii cu Sofia, fetița lui și a modelului.

Ce mare s-a făcut fetița Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav

Bianca Drăgușanu și Victor Slav sunt destul de ocupați, iar fetița lor, Sofia Natalia, locuiește la bunica ei, la Deva, unde are parte de cea mai bună îngrijire și educație. Mama Biancăi, Madi, are grijă de Sofia, lucru care nu a părut plăcut pentru părinții lui Victor. Cu toate acestea, de la despărțirea celor doi, toți cei implicați au știut că scopul lor este de a o face cea mai fericită pe fetiță. Slav și Bianca Drăgușanu au rămas în relații bune de dragul Sofiei Natalia, care are 2 ani și 7 luni.

Deși prezentul o ține mai mult la Deva, viitorul o va aduce la București. Din declarațiile fostului om de la meteo, când Sofia va împlini 3 ani, se va muta în București, unde va merge la grădiniță. Distanța între București și Deva este mare, iar, în prezent, Victor o vede pe Sofia la două, trei săptămâni.

”E greu că nu pot să mă duc să o văd la două, trei zile”

„A mea este la Deva. O văd o dată la două, trei săptămâni. Stă la curte. Mâncarea de acolo este mâncare de casă. Fetița mea are 2 ani și 7 luni. În momentul de față este OK așa. La 3 ani ne-am gândit să o dăm la grădiniță. Acum căutăm grădinița perfectă. Este bine acolo, pentru că este apropiată și de verișorii ei. Este greu că nu pot să mă duc acolo să o văd la două, trei zile, pentru că avem și noi filmări”, a declarat prezentatorul de televiziune pentru VIVA.

View this post on Instagram SNS❤️ A post shared by Victor Slav (@slavvictor) on Jan 4, 2020 at 1:07am PST

De această dată, distanței i-a fost spus ”stop”. Victor și-a văzut fetița și a fotografiat-o, mai apoi, admirând-o fără margini, a postat imaginea pe Instagram, unde s-a mândrit cu comoara sa.

În acest timp, Bianca se află la munte, alături de Bodi, partenerul ei de viață. Vedeta a postat o fotografie în care este alături de acesta, pe pârtie. În descrierea imaginii, și-a declarat iubirea față de cel cu care își împarte clipele: ”În fiecare zi îndrăgostită de tie ❤️”.