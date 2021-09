Ce se întâmplă cu extrădarea lui lui Dragoș Săvulescu din Grecia: „O mascaradă!”

La începutul lunii august presa din Grecia anunța arestarea omului de afaceri Dragoș Săvulescu. Arestarea avea loc după ce soția acestuia publica poze cu acesta de pe insula grecească Mykonos. Ulterior omul de afaceri era pus sub control judicar până la definitivarea actelor de extrădare către România.

Ca actor, Dragoș Săvulescu a apărut în filme alături de Kevin Costner și Ryan Reynolds. Ca om de afaceri a fost mai cunoscut ca și investitor la clubul de fotbal Dinamo București. Cuplul, care s-a căsătorit în Statele Unite în 2017, spune că este decis să repare imaginea lui Dragoș Săvulescu și să expună public internaţional sistemul “abuziv” din România.

În ciuda faptului că detinea documente de la autoritățile italiene ce ii confereau dreptul să călătorească, el spune că a fost arestat într-un restaurant din Mykonos, în fața soției și prietenilor săi. Totul s-a întâmplat într-o operațiune care a implicat peste 30 de ofițeri de poliție și a petrecut apoi doua zile sub arest în Syros înainte de a fi eliberat, în asteptarea deciziei de miercuri. De atunci, cuplul a locuit pe insula intr-o casa închiriată.

Săvulescu povestește că a fost obligat să angajeze gărzi de corp și a suferit ani de zile acuzații false care i-au afectat puternic afacerea și i-au devastat familia. Printre aceste acuzaţii false se numără şi cea recentă conform căreia soția sa a deconspirat locaţia în care se aflau, insula Mykonos, postând pe contul său de Instagram acest detaliu şi oferind autorităţilor române posibilitatea să solicite arestarea soţului ei.

Am ajuns legal în Grecia călătorind cu avionul iar soţia mea a postat constant pe Instagram locaţia în care ne-am aflat în diverse ţări europene în ultimele luni.” a spus Dragoș Săvulescu.

“Este un fake news teribil ce îşi are originea într-o zonă tenebroasă a presei romane. Locaţia noastră nu era confidențială și nu aveam niciun motiv să ne ascundem.

De asemenea, el a respins acuzațiile potrivit cărora a fugit din România pentru a scăpa de închisoare, insistând că era deja un rezident legal al Italiei atunci când sentința i-a fost pronunțată în februarie 2019, la aproape 16 ani după ce dosarul a fost deschis pentru prima dată.

Acesta este un revoltător abuz de drept internațional făcut de către autoritățile din România – care în mod clar trăiesc încă pe vremea lui Ceaușescu – și parte a unei campanii de persecuţie pentru o infracţiune pe care nu am comis-o.

“Cea mai afectată persoana este soția mea”, a adăugat afaceristul.

Vorbind despre calvarul prin care a trecut soţul ei, Angela Martini, în prezent autor şi fostă Miss Univers Albania a spus:

Omul de afaceri și producătorul de film Dragoş Săvulescu și soția să Angela Martini, autor și ex-Miss Univers Albania, au anunțat astăzi că un tribunal elen a blocat din nou o încercare a României de a-l extrăda.

Afaceristul spune că decizia pune capăt ultimului capitol din ceea ce acesta descrie ca fiind “o mascaradă judiciară ce îmi afectează viaţa de 16 ani”.

Curtea de Apel a Mării Egee din Syros i-a dat dreptate lui Săvulescu, stabilind că România nu are puterea de a forța extrădarea sa din Grecia și a ordonat retragerea imediată a mandatului de arestare din România.

Dragoș Săvulescu a fost arestat în insula Mykonos pe 9 august datorită menţinerii de către Curtea de Apel Bucureşti a unui mandat vechi de arestare din februarie 2019.

Mandatul era ca urmare a condamnării sale în dosarul retrocedărilor din Constanța ce datează încă din 2005. Și astăzi Dragoș Săvulescu neagă acuzațiile din acest dosar.

Curtea de Apel Napoli, Italia, unde Săvulescu este rezident, a respins anterior cererea de extrădare a României, recunoscând în același timp sentinţa în Italia conform legislaţiei europene și aplicând apoi o graţiere la respectiva sentinţă, conform legislaţiei italiene.

Când a părăsit instanța din Syros, Dragoș Săvulescu, în vârstă de 47 de ani, a spus:

“Chiar dacă în ultimele săptămâni am trecut prin iad, arestarea mea din Mykonos a dovedit încă o dată ca autoritățile române au ignorat abuziv legislația italiană și europeană prin menţinerea unui mandat de arestare în situaţia în care din punct de vedere legal nu aveau autoritatea de a face acest lucru.

Soția sa, Angela Martini, în vârstă de 35 de ani, a declarat vizibil relaxată:

“Sunt atât de fericită. Se pare că acest coșmar s-a încheiat în sfârșit. Am trăit momente demne de scenariu de film, iar după ce am înţeles care a fost nivelul presiunii făcute de autorităţile romane pentru o arestare care s-a dovedit a fi ilegală, am înţeles din nou cât de multă injustiţie exista. În acest moment însă nu îmi doresc decât să uit această experienţă teribilă”.