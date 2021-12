Ce se întâmplă cu dosarul în care este implicat soțul Dianei Șoșoacă. Avocații lui spun că nu au mai văzut așa ceva

Silvestru Șoșoacă, soțul Dianei Șoșoacă, este audiat într-un dosar de ultraj după conflictul cu televiziunea RAI UNO. El a fost pus sub control judiciar, așa că nu are voie să părăsească țara timp de 60 de zile. Între timp, partenerul senatoarei a făcut dezvăluiri despre dosarul în care este implicat.

Diana Șoșoacă și soțul ei au sechestrat echipa de filmare de la RAI UNO, astfel că două dosare au fost deschise de către Parchetul General. Silvestru Șoșoacă este acuzat de ultraj și de lovire, după ce l-ar fi agresat pe unul dintre polițiștii care s-au deplasat la fața locului.

Silvestru Șoșoacă este urmărit penal de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, el fiind pus sub control judiciar după conflictul cu jurnalista Lucia Goracci și echipa de filmare. El a mărturisit că avocații lui nu s-au mai lovit de un asemenea caz, în care dosarul să fie întocmit foarte repede.

Lucia Goracci a depus o plângere la Secția 4 de Poliție din București împotriva Dianei Șoșoacă. Jurnalista se afla în Capitală alături de o echipă de filmare de la postul de televiziune RAI 1. Conflictul a avut loc în biroul de avocatură al senatoarei.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei.

Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment, doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă.”, se arată în plângere.