Ce se întâmplă cu divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Artista, despre gestul făcut de fostul soţ: „Atitudini cosmetizate pentru presă” EXCLUSIV VIDEO

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu au găsit calea de mijloc pentru a divorța elegant la notar, așa că de doi se întâlnesc în instanță, atât pentru procesul de divorț, cât și pentru programul copiilor. Artista dorește să fie unul stabil pentru Carolina și Raisa, în timp ce designerul insistă pentru un program alternant. În weekend, cei doi foști soț s-au întâlnit la petrecerea aniversară a Carolinei, organizată la un loc de joacă. Din păcate, situația dintre ei este departe de a fi una bună.

Alina Sorescu, despre Alexandru Ciucu: “Mă deranjează când văd gesturi neobișnuite”

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Alina Sorescu a explicat care este de fapt relația cu tatăl fiicelor sale, vedeta dorindu-și normalitate și un loc stabil pentru fete.

Carolina a împlinit 10 ani și a avut parte de o petrecere pe cinste organizată de mama ei, la care au fost invitați prieteni și colegi. Pe listă a fost și Alexandru Ciucu. Fostul partener de viață al artistei s-a prezentat la eveniment cu 3 buchete, unul pentru artistă, arătând florile pe o rețea de socializare.

Alina nu a fost deloc încântată de gestul fostului soț și ne-a explicat cum sunt lucrurile în realitate.

“Acum sunt în timpul procesului, am avut această reacție pentru că mă deranjează când văd gesturi neobișnuite și atitudini cosmetizate pentru presă, total diferite de comportamentul din realitate. Mai mult de atât nu am ce să spun momentan”, a declarat, pentru Playtech Știri, Alina Sorescu.

De asemenea, zilele trecute, vedeta a fost prezentă la premiera de gală a primului film Gașca Zurli – Superpietonii Zurli.

De când vă știți tu și Mirela Retegan?

„Mă leagă o prietenie veche de Mirela. Am fost mereu alături una de cealaltă în multe situații și bune și rele, că așa e într-o prietenie, te susții și la bine și la greu. Am colaborat de multe ori, am fost onorată să fiu invitată de ea alături de trupa mea de pici, fie să cânt în show-urile Zurli, fie la festivalurile Zurlandia pe care le organiza.

Ea a fost alături de mine la concertele pe care le-am avut la Ateneu, tot așa cu toată Gașca Zurli, și cu Maya și uite că în seara asta sunt foarte fericită pentru ei, pentru faptul că au ajuns să lanseze primul film.

Povestea Zurli e din ce în ce mai complexă și o felicit și pentru colaborarea cu Alina și Cătălin Dascălu, pe care îi cunosc foarte bine și îmi sunt foarte dragi colaboratori. Uite că e o combinație reușită. Abia aștept să văd cum este produsul final”.

De ce nu sunt și fetele cu tine la film?

Sunt la cursuri de engleză.

Alina Sorescu: “Mă bucur din tot sufletul de tot acest avânt profesional”

Cum se configurează 2024 pe plan profesional?

„În 2024 am foarte multe planuri, pentru că vreau să merg mai departe cu proiectele pe care le-am început în 2022 și 2023. Am crescut foarte mult profesional și în ceea ce privește activitatea mea muzicală, cât și cu picii. O să am evenimente importante pe care urmează să le anunț, e vorba tot așa de concerte mari, pe care le tot pun la cale și urmează să anunț despre ce va fi vorba. Pregătesc multă muzică, melodii de-ale mele, melodii cu picii, o să fie un an foarte plin și mă bucur din tot sufletul de tot acest avânt profesional pe care l-am luat și de reacția foarte frumoasă a oamenilor care mă urmăresc, pentru că, până la urmă, tu ca artist faci lucrurile astea pentru public. Și când vine din partea publicului un feedback că ceea ce faci, faci bine, asta e minunat”.

Și din punct de vedere personal ce îți dorești?

Iar personal vom vedea. Îmi doresc liniște. Sper ca situația noastră să se lămurească, să ajungă într-o normalitate, sper, în 2024, dar nu depinde de mine.

Alina Sorescu: “Mai e de așteptat până când vom ajunge într-o situație de normalitate”

Fetele cum sunt? Încep să pună diverse întrebări? Încerci să le dai răspunsuri diplomatice?

Pentru fetițe schimbarea a fost atunci când au locuit o săptămână într-o parte și o săptămână în cealaltă. Situația aceasta nu mai este valabilă, pentru că a fost suspendată. S-a dovedit că nu le-a fost benefică, însă este suspendată temporar până când se va încheia procesul mare, când o vom lua de la capăt cu aceleași cerințe. Deci practic povestea încă nu s-a lămurit, deci mai e de așteptat până când vom ajunge într-o situație de normalitate.

