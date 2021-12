Ce se întâmplă cu certificatul verde dacă nu faci a treia doză de vaccin anti-covid-19, conform Ursulei von der Leyen

Odată cu demararea campaniei de vaccinare cu a treia doză, s-a pus problema perioadei de valabilitate a certificatului verde. În aceste condiții, Uniunea Europeană recomandă o limită de timp de 9 luni pentru valabilitatea vaccinurilor Covid-19. Mai ales pentru călătoriile către și în interiorul blocului comunitar. Ursula von der Leyen propune, de asemenea, acordarea de prioritate călătorilor vaccinați.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus în noiembrie ca certificatele de vaccin pentru călătorii să fie valabile nouă luni. O altă propunere era ca normele privind călătoriile în interiorul blocului să fie legate de riscul personal de sănătate al călătorilor, mai degrabă decât de țara de plecare.

Abordarea actuală a blocului comunitar în materie de călătorie se bazează pe utilizarea certificatelor digitale COVID. Acste coduri dovedesc că un călător a fost injectat, testat sau a fost infectat recent.

Pe măsură ce numărul cazurilor crește din nou în tot blocul comunitar, țările UE au solicitat îndrumări. Majoritatea erau cu privire la modul în care trebuie tratată protecția din ce în ce mai scăzută a vaccinurilor.

Alte îndrumări afost cu privire la vaccinurile de rapel în cadrul acestui sistem. Propunerea făcută de președinta CE, Ursula von der Leyen, ca certificatele să fie valabile timp de nouă luni urmează îndrumările Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).

ECDC recomandă țărilor să ofere vaccinuri de rapel la șase luni de la prima rundă de vaccinare a unei persoane. De asemenea, aceasta oferă țărilor încă trei luni pentru a organiza campanii de rapel.

O abordare divergentă între țări cu privire la vaccinurile de rapel ar risca să submineze încrederea în sistemul de certificate COVID al UE, a adăugat Reynders. În Franța, de exemplu, permisul de vaccinare este considerat valabil timp de șapte luni, iar Italia a stabilit ca limită nouă luni.

Țările au solicitat, de asemenea, Comisiei să renunțe la harta cu coduri de culori. Harta constituie în prezent baza orientărilor UE în materie de călătorii. Harta, întocmită de ECDC, se bazează pe numărul de infecții din zonele UE.

Evidențiază ratele de testare și pe ponderea testelor pozitive. Sistemul este utilizat de țările UE pentru a stabili restricții potențiale, cum ar fi carantinele sau cerințele de testare. Ursula von der Leyen nu a propus eliminarea completă a hărții cu coduri de culori.

Președintele CE a sugerat adaptarea acesteia astfel încât evaluarea riscului unei zone să nu țină seama de rata de pozitivitate a testelor. Să ia în considerare gradul de absorbție a vaccinurilor.

Propunerea făcută de Ursula von der Leyenvine într-un moment delicat. Cazurile de coronavirus sunt în creștere în întreaga Europă, fiind raportate spitale și unități de terapie intensivă care se umplu de noi cazuri.

Șefa ECDC, Andrea Ammon, a tras un semnal de alarmă. Oficialul a spus că guvernele să-și întărească măsurile de sănătate publică.

În caz contrar, blocul comunitar se va îndrepta către o perioadă dificilă de sărbători în decembrie-ianuarie. Noile măsuri s-ar aplica începând cu 10 ianuarie.

The EU COVID Certificate is a big success.

We will ensure a common approach on boosters and the length of validity

Boosters are recommended at the latest 6 months after full vaccination.

And the Certificate will remain valid for a grace period of three months beyond this. pic.twitter.com/Ip5ZOkx07i

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2021