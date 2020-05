Cântărețului Pepe nu îi pare rău că a stat la izolare atâta timp. A petrecut mult timp cu soția și cu copii, astfel că acum relația lor este mult mai sudată.

Ce se întâmplă cu căsnicia dintre Pepe și Raluca Pastramă, după 2 luni de izolare. Artistul a făcut totul public

Timpul petrecut de Pepe în izolare i-a prins bine, scrie click.ro. Artistul a avut șansa astfel să stea mai mult alături de fetițe și de soția sa. Cântărețul vede partea plină a paharului și apreciază acum izolarea cauzată de epidemia de coronavirus. A petrecut timp de calitate alături de familie, chiar dacă a mai și muncit la niște proiecte.

Izolarea nu a adus în casa lui Pepe certuri, cum probabil s-au înregistrat în mai multe familii. „La câte lucruri au fost de făcut împreună, numai de certuri nu mai era timp. Nu e cazul şi nu a fost cazul. Normal că mai există divergenţe pe anumite subiecte, dar sunt contradicţii, nu certuri. Şi întotdeauna, cel care are dreptate are şi câştig de cauză”, a spus Pepe.

Viața lui Pepe alături de Raluca este perfectă

Mai mult, cântărețul ține să sublinieze că în acest moment viața lui alături de Raluca Pastramă este „perfectă, cu umbre de normalitate, din când în când”. Pepe a mărturisit că după relaxarea restricțiilor vrea să meargă la biserică și să își vadă mama, tatăl și prietenii.

”Cred că în orice cuplu există la un moment dat o tensiune. Nu pot să spun că am familia şi relaţia perfectă. Poate ne-am certat cu siguranţă şi noi şi am regretat ulterior după ceartă, ori că am spus eu ceva ce nu a trebuit, ori că a spus soţia mea, dar am ştiut să trecem peste şi să ne cerem scuze instant. Dar sunt unii care ţin ranchiună şi dacă nu te întorci puţin şi nu îţi asumi vina şi o ţii în continuare acolo s-ar putea ca la un moment dat să pună capăt unei relaţii frumoase doar aşa din ambiţie sau de la prea mai mulţi nervi”, a declarat Pepe.