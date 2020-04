Ce a plănuit Pepe, înainte să își ia amendă de Înviere. I-a cerut asta Ralucăi, chiar înainte să iasă din casă

Pepe a fost amendat în noaptea de Înviere, după ce a ieșit din casă, contrar recomandărilor autorităților, pentru a lua Lumină Sfântă. Artistul s-a ales cu amendă, apoi a făcut haz de necaz: „Lumina Sfântă costă”. Cu toate acestea, știa ce va urma. Ce i-a cerut soției Raluca, înainte să iasă din casă.

Pepe s-a numărat printre românii care au ieșit din casă în noaptea de Înviere pentru a lua Lumină Sfântă, dar nu și printre cei care au avut asupra sa o declarație. Solistul a plecat de la domiciliu preț de câteva minute și, chiar dacă era la numai doi pași de casă, pentru că era trecut de ora 22:00 și pentru că nu avea o foaie care să arată ”scopul și durata”, artistul și-a luat amendă contravențională.

Pepe nu a fost pe fază atunci când voluntarii au împărțit lumină, sărbătorind ziua de naștere a soției sale, Raluca, astfel că a așteptat să se termine Slujba pentru a ieși să ia lumină. Îmbrăcat în pantaloni sport, un maiou și papuci, interpretul a fost surprins pe stradă, după ora 0:00, de oamenii legii care asigurau perimetrul din jurul lăcașului de cult. Sancțiunile pentru astfel de încălcări ale ordonanțelor sunt cuprinse între 2.000 și 20.000 de lei.

Despre cele petrecute, cântărețul spune, în stilu-i caracteristic, că ”Lumina Sfântă costă”. A menționat și că a plătit amenda pe loc, așa cum face de obicei, pentru a beneficia de reducere. Mai mult, artistul a recunoscut că știa că nu are voie să se ducă la biserică, însă nu a înțeles ce să scrie în declarație. S-a uitat pe internet, a văzut cât este amenda, i-a cerut soției buletinul și a plecat să ia lumină.

„Lumina Sfântă costă! Nu mai am de dat nimic, am plătit deja amenda. Plătesc pe loc de obicei, ca să am reducere. Știam că nu am voie să mă duc la biserică. Ce era să scriu pe declarația aia? Nu puteam să scriu de mână că mă duc la biserică să iau lumină, știam că nu am voie. M-am uitat pe bet ca să văd cât e amenda și am plecat. I-am zis Ralucăi: „Dă-m buletinul, mă duc să iau lumină de la biserică”, a declarat solistul la un post de televiziune.