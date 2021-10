Ce se întâmplă cu averea lui Alin Oprea, după divorț. Artistul ne-a mărturisit totul EXCLUSIV

Procesul de divorț dintre Alin Oprea și fosta soție s-a încheiat, în vară. Acum intră în linie dreaptă și procesul pentru partajul pe bunurile în valoare de aproximativ un milion de euro. Contactat de reporterii impact.ro, Alin Oprea, solistul trupei Talisman, ne-a vorbit despre stadiul acestei lupte, care se duce în instanță, dar și despre grandiosul său concert, programat la Arad, pe 30 octombrie.

Contactat de reporterii impact.ro, privind procesul de partaj cu fosta soție, Alin Oprea, solistul trupei ”Talisman”, ne-a declarat, în exclusivitate:

Sincer, pentru a trăi liniștit și a nu mai fi afectat, am hotărât să mă detașez cât de mult de aceste probleme. Este strict treaba avocaților mei, care sunt foarte buni și în care am toată încrederea”.

Alin Oprea nu poate beneficia, momentan, de bunurile pe care le-a strâns pe parcursul căsniciei, din muzică, așa că a fost nevoit să o ia de la zero cu toate. Dar nu i-a fost chiar atât de greu, pe cât se crede, căci o are alături pe iubita lui, care îi este suflet-pereche:

”După cum se știe, eu am luat-o de la zero și lucrurile după un an de la „măcel” merg foarte bine pe toate planurile. Prefer să mă focalizez pe ceea ce am eu de realizat în plan personal și profesional.

Să trăiesc o viață frumoasă, departe de „zgomotul problemelor” și de „poluarea emoțională”, ni s-a mai confesat artistul.