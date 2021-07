Alin Oprea și Medana au făcut marele anunț. Se întâmplă după 2 ani de relație

Cunoscuta jumătate a trupei Talisman a făcut marele anunț! Fanii cântărețului sunt în culmea fericirii pentru el. Alin Oprea și Medana au dat vestea cea mare tuturor internauților. Îndrăgostiții trec la pasul următor după 2 ani de relație.

Alin Oprea și Medana s-au hotărât să treacă la pasul următor în relația lor. După ani buni în care solistul a stat într-o căsnicie care nu mai mergea, acesta trăiește din nou fiorii dragostei și se simte din ce în ce mai liniștit lângă Medana.

Cei doi s-au logodit după doi ani de relație, iar marele anunț a fost făcut pe rețelele de socializare. Fanii se bucură pentru el și îi trimit continuu mesaje care mai de care mai frumoase. Jumătatea trupei Talisman a lăsat în urmă mariajul eșuat cu Larisa și a hotărât să se axeze pe viitor.

Alin a cerut-o în căsătorie pe bruneta alături de care vrea să-și petreacă restul vieții. Cei doi nu au oferit mai multe detalii despre eveniment, alegând și de această dată discreția. ”Să fiți binecuvântați”, ”Multă fericire și iubire”, „Să fie într-un ceas bun”, ”Mulți ani împreună”, „Felicitări”, sunt doar câteva dintre urările fanilor.

Amintim că artistul abia a ieșit din scandalul uriaș creat în jurul divorțului de mama celor doi copii ai săi alături de care a stat nu mai puțin de 22 de ani. După ce a depășit perioada încărcată, bărbatul și noua sa iubită au început să își facă declarații de iubire în văzul tuturor.

Vedeta a mărturisit că el și Medana sunt în cea mai bună etapă a vieții lor, iar la fel este și a relației pe care o au. Lucrurile între aceștia s-au aranjat într-un mod firesc și natural: „Ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă viața în fiecare zi.

Legat de planuri, nu le facem noi. Am constatat pe pielea noastră că destinul își face mereu treaba cum consideră că este cel mai bine pentru fiecare. Legat de căsătorie, din punctul meu de vedere, Medana este demult soția mea, eu așa o și numesc”, a declarat acesta, pentru cancan.ro.

„Tocmai s-au împlinit 2 ani de la momentul care urma să-mi schimbe total viața, de la momentul în care am început să înțeleg ce înseamnă cu adevărat iubirea, respectul și demnitatea. Da, s-au împlinit 2 ani de la prima întâlnire aparent întâmplătoare cu iubita mea, Medana, un moment magic în care am simțit amândoi acea chemare pe care o așteptam de o viață. Am surprins-o cu 1.500 de trandafiri”

Alin Oprea