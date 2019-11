Ce se întâmplă cu Andreea Bălan de când a mărit tariful pentru concertele sale. Artista a explicat situația

Andreea Bălan a mărturisit recent că a mărit tariful pentru concertele sale, astfel că a fost invitată la mai puține evenimente în ultima perioadă, însă a avut o rețetă financiară de succes. Pe lângă concertele pe care le susține în orașele din întreaga țară, vedete mai cântă și la nunți.

Andreea Bălan a mărit tariful pentru concerte

Andreea Bălan are încasări mai mari de când a mărit prețul pentru concertele sale. Chiar dacă participă la mai puține evenimente decât o făcea în mod obișnuit, artista și-a fixat prețuri care să o mulțumească pe termen lung și este exprem de mulțumită, după cum recunoaște chiar ea.

„De când s-au majorat tarifele, nu mai am 6-7 concerte pe weekend cum aveam înainte. Acum am 2-3 și sunt mai câștigată. Am timp și pentru familie, pentru fete. La mine este un preț, în formula Andre prețul este mai mare, iar acum nu se mai înghesuie lumea așa, îți dai seama!”, a mărturisit Andreea Bălan într-un interviu pentru Antena Stars.

Pe lângă concerte, artista mai cântă și la nunți. Andreea Bălan și Petrișor cer pentru o nuntă 4500 de euro + TVA.

„Andreea Bălan și Petrișor îți fac nunta de vis! Ai visat la o nuntă ca în povești? Îți dorești ca valsul mirilor să fie memorabil, iar invitații să aibă parte de un adevărat show și să se distreze toată noaptea? Andreea Petrișor, dansatorii și bandul îți vor face petrecerea o poveste magică plină de culori, costume spectaculoase și momente coregrafice excepționale”, este mesajul prin care se promovează Andreea Bălan și Petrișor.

Reprezentația de nuntă a Andreei Bălan conține două prestații live de câte 45 de minute și 12 schimbări de costume, în timp ce Petrișor are grijă ca dansul mirilor să iasă perfect.