Andra Marinescu de la „Visuri la cheie” și fostul iubit s-au despărțit la finalul anului trecut, însă bărbatul a continuat să își facă simțită prezența în viața ei, într-un mod neplăcut, arhitecta fiind nevoită să ceară ordin de restricție împotriva lui. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Andra ne-a spus că, momentan, lucrurile par să reintre pe un făgaș normal, dar că ea este în gardă, având în vedere tensiunile create lunile trecute. Vedeta Pro TV ne-a spus că, în prezent, își canalizează energia în muncă, nefiind pregătită pentru a intra într-o altă relație.

Andra Marinescu: “Nu pot decât să mă bucur că intru în rochie mărimea S”

Andra Marinescu a bifat o premieră miercuri seara, în cadrul evenimentului grandios de la Palatul Parlamentului, unde a defilat pentru designerul Antonia Nae. Gala „Nu există nu se poate” reprezintă o platformă unică de recunoaștere și celebrare a oamenilor și valorilor care inspiră schimbarea și determină realizări extraordinare în societate. Evenimentul a fost prezentat și produs de Andreea Marin și a fost organizat de Fundația Prețuiește viața.

În seara asta bifezi o premieră în calitate de model la gala „Nu există nu se poate”. Ai emoții?

Uimitor, nu am emoții, deși e prima dată când fac asta. Bine, teoretic am făcut un curs de modelling la 14 ani și asta ar fi prima experiență de genul. Nu, nu am emoții, mi se pare fascinant să fii în lumina reflectoarelor. Mi se pare mai emoționant să fii speaker pe scenă, abia aștept. Sunt încântată.

Pentru cine vei defila?

Pentru Antonia Nae. All black, mi se pare așa că mi se potrivește rochia, e una cu mine, abia aștept să o vedeți.

Și mai ales că ai slabit și ai o siluetă de invidiat.

Da și lupt în continuare pentru această siluetă, trag tare să o perfecționez. Nu pot decât să mă bucur că intru în rochie mărimea S.

În adolescență nu te-a tentat modellingul?





Andra Marinescu: “E cel mai greu moment din viața oricărui om, indiferent ce vârstă ai avea”

M-a tentat mai mult sportul: voleiul, fotbalul, orice, modellingul mi se părea că nu are suficient de multă adrenalină, cum avea voleiul, de exemplu, și nu făceai suficientă mișcare, sport. Eu sunt o persoană extrem de sportivă și dornică de mișcare, deci nu, nu m-a tentat, dar, uite, niciodată nu e prea târziu.

Apropo de acest motto-ul “Nu există nu se poate”, îmi poți da un exemplu din viața ta în care ți-ai dat seama că ești o femeie puternică și că poți să depășești orice fel de greutăți?

Da, momentul în care anumiți oameni îți înșală încrederea pe care ți-ai pus-o în ei. Și atunci îți dai seama că ești un om puternic și că poți trece mai departe. Când îți moare un părinte este iar momentul când chiar nu există nu se poate. E cel mai greu moment din viața oricărui om, indiferent ce vârstă ai avea.

Știu că pierderea tatălui a fost un moment dificil pentru tine.

Atunci mi-am dat seama că, dacă stau cu picioarele în baltă și mi-e frig, nu e ok, trebuie să ies să mă încalț și să continui să merg, indiferent că mă doare un picior, că mă doare sufletul trebuie să merg. Asta și-ar fi dorit el să fac, dacă ar mai fi fost aici.

Andra Marinescu: “Îmi doresc să se fi terminat”

Pe plan personal, cum ești? Ai trecut printr-o perioadă mai grea din cauza fostului partener de viață. S-au liniștit apele?

Îmi doresc să se fi liniștit. Nu știu. Sunt un pic în gardă, pentru că mă aștept să se mai întâmple lucruri, sper să fiu eu puțin paranoică mai bine decât să nu fiu în gardă, să zic: gata, s-a terminat, deși îmi doresc să se fi terminat. Îmi doresc să îmi pun această energie în cu totul alte lucruri creative, frumoase, nu în a mă apăra de persoanele care, nu știu, poate îmi vor răul.

Dar pentru un nou început, pentru o nouă relație te simți pregătită? Există cineva care ți-a atras atenția?

E foarte dificil să mă gândesc la chestia asta. M-am canalizat 200% în meserie, în job, în filmări, suntem în toi cu filmările de la „Visuri la cheie”, nu mă pot gândi la chestia asta. Nu știu dacă e prea devreme, dar nu mă pot gândi. Nu. Muncă, arhitectură, creație și „Visuri la cheie”.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu