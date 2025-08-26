Ce se întâmplă când nu-ți echilibrezi roțile? (P)

Problema anvelopelor dezechilibrate poate părea minoră la prima vedere, dar în realitate poate duce la defecțiuni importante care să afecteze comportamentul rutier al autovehiculelor și, implicit, la siguranța rutieră. Prin urmare, nu este recomandabil să o ignorați.

Atunci când un autoturism are anvelopele dezechilibrate, se modifică sesizabil comportamentul său rutier. De asemenea, veți putea sesiza de la volan câteva semne care să vă spună că ar trebui să faceți o vizită la o vulcanizare pentru verificarea roților. Prin urmare, trebuie doar să fiți atent și veți identifica rapid dacă trebuie sau nu să refaceți echilibrarea roților.

Vibrații: Dacă simțiți vibrații în volan, podea sau scaun, acestea pot fi semne că aveți nevoie de o verificare a echilibrării roților.

Uzură neuniformă a anvelopelor: Dacă sesizați că anvelopele încep să se uzeze neuniform, atunci este posibil ca una dintre cauze să fie și aceea a pneurilor dezechilibrate. Deseori această uzură este cauzată și de dereglarea unghiurilor direcției.

Creșterea consumului de carburant: Dacă celelalte semne ar putea fi mai mult sau mai puțin sesizabile, costurile aferente utilizării vehiculului vă vor atrage rapid atenția că ceva s-a schimbat în comportamentul vehiculului. Nu vă grăbiți să dați imediat vina pe motor ci începeți de la verificarea roților și a unghiurilor direcției.

Abateri de la traiectorie: În mod normal, o mașină cu roțile echilibrate și cu unghiurile direcției aliniate corespunzător trebuie să ruleze lin, în linie dreaptă. Dacă simțiți că vehiculul dumneavoastră are tendința de a devia de la traiectorie în mod constant spre aceeași direcție, stânga sau dreapta, atunci este clar că aveți un dereglaj pe partea de roți sau direcție.

Echilibrarea și reglarea unghiurilor direcției sunt două dintre aspectele esențiale ale întreținerii corespunzătoare a autovehiculelor. Fiecare dintre aceste operațiuni are un scop distinct, dar sunt într-o oarecare măsură interconectate ca și cauze-efect. Alinierea unghiurilor este necesară pentru a reduce riscurile dezechilibrării anvelopelor, iar echilibrarea roților va amâna sau încetini dezechilibrul geometriei direcției. Odată soluționate ambele probleme, veți putea prelungi considerabil durata de viață a pneurilor.

În principiu, există două cauze generale care contribuie la dezechilibrarea roților: externe și interne. Printre cele interne se numără distribuția greutății în vehicul, obiceiurile de conducere cu frânări violente și accelerări agresive, precum și rularea cu componente uzate precum pivoți, bucșe sau bielete de direcție.

Printre cauzele externe se pot aminti instalarea incorectă a anvelopelor pe jante, obstacolele de pe drum, presiune incorectă a aerului în pneuri și jantele deformate.

O anvelopă dezechilibrată va furniza unele semne precum uzura neuniformă, reducerea duratei sale de viață și abaterea de la traiectoria rulării în linie dreaptă a vehiculului. În plus, se pot înregistra și alte simptome precum zgomotul de drum neobișnuit, sacadat, creșterea consumului de carburant și dificultăți în abordarea virajelor.

Echilibrarea roților ar trebui să se facă periodic pentru a asigura funcționarea corectă a anvelopelor și pentru a preveni problemele. Frecvența depinde de factori precum tipul de vehicul, condițiile de conducere și vârsta pneurilor. În mod uzual, se recomandă echilibrarea la fiecare 6.000 până la 8.000 de mile sau la primele semne de simptome. De asemenea, se recomandă verificarea acestora înainte de parcurgerea unui drum lung.

Pentru a preveni problemele cauzate de echilibrarea anvelopelor, trebuie să mențineți presiunea corectă a aerului din acestea. Trebuie să verificați periodic unghiurile direcției și să înlocuiți imediat anvelopele uzate sau deteriorate. Verificarea regulată a anvelopelor și roților poate ajuta la identificarea problemelor înainte ca acestea să afecteze și alte componente ale vehiculului.

Conducerea cu anvelope dezechilibrată este asociată cu creșterea riscurilor pe mai multe paliere. Astfel, pe lângă afectarea unor componente ale suspensiilor, veți putea constata și depreciere a ținutei de drum. În plus, vibrațiile transmise de roți se vor resimți în volan dar vor afecta și elemente ale sistemului de direcție, mai ales la viteze de peste 80 km/h.

Remedierea echilibrării roților se poate face doar la o vulcanizare profesionistă. La ora actuală, majoritatea acestor unități dispun de sisteme de echilibrare dinamică. Dar, pe lângă aceasta, trebuie verificată și montarea corespunzătoare a anvelopei pe jantă. Această operațiune este mai dificilă și trebuie realizată de o vulcanizare dotată corespunzător cu astfel de aparaturi care pot verifica exact punctele mai grele sau mai ușoare ale jantelor și anvelopelor, pentru a reduce cantitatea de contragreutăți adăugate.

Procedura de echilibrare implică montarea de contragreutăți, plumb, pe interiorul sau exteriorul jantelor, în funcție de necesitate. Cu cât se adaugă mai puține astfel de elemente de echilibraj, cu atât vor scădea mai mult masele suspendate. Acestea sunt responsabile de inerțiile roților în timpul rulajului și, implicit, pot ajuta la reducerea distanțelor de frânare și la o eficiență energetică sporită.

În concluzie, echilibrarea roților este o procedură importantă ce nu trebuie ignorată. Această operațiune trebuie făcută în mod regulat, după număr de kilometri, atât pentru a prelungi durata de viață legată de cauciucuri cât și pentru crește gradul de siguranță al vehiculului.