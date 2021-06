Ce se întâmplă când lumea vede numele lui Pavel Bartoș. Actorul nu mai e modest

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți oameni de televiziune din România. Prezentatorul Românii au Talent a vorbit despre aparițiile sale în telenove care au avut mare succes la noi în țară.

Actorul și-a amintit de vremea în care juca în seriale și a povestit că a învățat multe lucruri de-a lungul filmărilor.

El a mai spus că au existat multe voci care l-au criticat pentru faptul că a apărut în telenovele, ca și cum ar fi ceva rușinos. Îndrăgitul prezentator a povestit că a încercat să își transfere notorietatea căpătate din acesete seriale în teatru.

Fără modestie, vedeta a recunoscut că această celebritate l-a ajutat să adune mai mulți spectactori la piese în care a jucat de-a lungul timpului.

”La început au existat astfel de reacții, de parcă făceai ceva rușinos. Dar, după o vreme, cei mai vocali dintre cei care reacționau au ajuns să joace telenovele, pentru că și-au dat seama că era un beneficiu și pentru ei.

Și mai e ceva aici, eu tot timpul am ținut să joc teatru, indiferent ce proiect aș fi avut în restul timpului, iar toată notorietatea din TV am încercat să o transfer în teatru. În fiecare an aveam una sau două premiere și îi îndemnam pe cei care se uitau la mine, la televizor, să vină și la teatru. Cu timpul am reușit, iar acum, când apare numele meu pe afiș, se vând mai ușor biletele”, a spus Bartoș.