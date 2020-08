Ce se întâmplă acum cu Dacia. Mii de clienți trebuie să afle asta

Vânzările autoturismelor Dacia au crescut de 7 ori mai rapid decât în luna iulie, în Marea Britanie, după prăbușirea din lunile precedente.

Mii de clienți trebuie să afle ce se întâmplă acum cu Dacia

Înmatriculările de autovehicule Dacia au urcat cu 14,6% în Franța în luna iulie, potrivit datelor Comitetului Constructorilor de Automobile (CCFA), la 11,510 de unități, după un salt în luna iunie. Creșterea de aproximativ 15% din iulie vine în contextul unui avans de doar 4% al pieței din Franța.

În primele 7 luni, înmatriculările Dacia din Franța au scăzut cu 40% față de perioada similară a anului trecut, în timp ce piața franceză a avut un declin de 32%. În total, 52,822 de automobile Dacia au fost înmatriculate în Franța în perioada ianuarie-iulie.

Vânzările Dacia în Marea Britanie

Vânzările Dacia erau cu circa 60% sub cele din primele 6 luni din 2019, în Marea Britanie. Acestea au avut un salt anual de 77% în luna iulie, creșterea fiind de 7 ori mai rapidă decât cea a pieței auto britanice per ansamblu. Astfel, luna trecută, au fost înregistrate în Marea Britanie, 2.558 de mașini noi sub brandul Dacia, marca ajungând la o cotă de piață de 1,46%, de la 0,92% în iulie 2019.

Piața auto din Marea Britanie a crescut cu 11,25% în iulie, fiind înmatriculate 174.887 de mașini noi. Este prima creștere a pieței britanice de la începutul acestui an, susținută de măsurile de relaxare și redeschiderea showroom-urilor pe întreg teritoriul Regatului Unit. Țara Galilor și Scoția au fost ultimele care au deschis showroom-urile, la finele lunii iunie.

Dacia a redus declinul cumulat în acest an

Pe fondul revenirii din luna iulie, Dacia a redus declinul cumulat din acest an, însă vânzările totale rămân substanțial sub cele din ianuarie-iulie 2019. În total nivelul primelor 7 luni din an vânzările Dacia pe piața britanică au scăzut cu circa 50%, la 9,991 de unități, pe fondul declinului accentuat provocat în primăvară de pandemie. Scăderea Dacia din primele 7 luni o depășește pe cea a pieței britanice, de 41,93%.