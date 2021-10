Ce se întâmplă acum cu Adrian Sobaru, cablistul TVR care se aruncase în gol în Parlament. E radical! (exclusiv)

La începutul lunii septembrie Adrian Sobaru intra în greva foamei în fața sediului TVR. Aici a stat așa timp de cinci zile. Ulterior, după discuțiile avute la acel moment cu Ramona Săseanu, Directorul General Interimar al SRTv, renunță la greva foamei. Astăzi reporterii Impact au aflat cum se simte și ce a decis să facă.

Pentur cei care nu își mai amintesc de Adrian Sobaru, el a fost angajatul TVR care în 2010 decidea să se arunce de la balconul Parlamentului României ca formă de protest împotriva condițiilor sle de viață. După ce a scăpat ca prin minune, Adrian Sobaru a revenit la locul său de muncă. Au trecut 11 ani în care Adrian Sobaru, după cum el le-a povestit repoterilor Impact, a supraviețuit cu greu.

În luna sepetmbrie a acestui an, angajatul TVR, disperat că nu mai are din ce să trăiască și nici să-și întrețină fiul, aflat în Germania, decide să intre în greva foamei în fața instituției unde lucra de mai bine de 31 de ani. Tot atunci protestatarul le declara reporterilor Impact:

„Am un fiu bolnav de autism, dar este în categoria înalt funcțional, cu mai puține probleme. A absolvit Politehnica, studii în limba germană, profilul Electronică și Telecomunicații. Pentru că în România nu putea face Master, a plecat în Germania.

Are nevoie de 7.000 de lei lunar, pentru cazare, mâncare, tot ce trebuie. Am vândut și mașina, ca să-l pot ajuta. Am mai avut niște economii. Dar cu banii pe care îi primesc acum de la TVR nu știu cât îmi mai pot permite, pe termen lung. De aceea am grăbit această grevă, pe care oricum intenționam să o fac.”, povestea Adrian Sobaru pentru Impact.