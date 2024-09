Ce se alege de mâncarea rămasă la hotelurile all-inclusive. Adevărul despre mitul refolosirii alimentelor

Mulți oameni se întreabă ce se alege de mâncarea rămasă la hotelurile all-inclusive. Unii spun că aceasta ar fi refolosită și servită clienților sub altă formă și preparate. Un bucătar cu experiență a spus adevărul.

Ce se alege de mâncarea rămasă la hotelurile all-inclusive

Ofertele all inclusive au prins foarte bine în țări precum Bulgaria, Turcia, iar de ceva timp au apărut și în România. Turiștii își aleg un hotel pe litoralul românesc unde știu că au asigurată mâncarea, mai ales familiile cu mai mulți copii. Abundența de mâncare îi cam fură pe turiști, fie ei români sau de alte naționalități și se întorc din concediu cu câteva kilograme în plus.

Dar cu toții se întreabă ce se întâmplă cu mâncarea rămasă la un hotel all-inclusive. Ei bine, la această întrebare a răspuns cunoscutul bucătar Petrișor Tănase. Este primul bucătar din România care a ajuns vedetă de televiziune și are o experiență vastă în bucătărie. În prezent are propria sa afacere în București, însă colaborează și cu un hotel de trei stele de pe litoral. Citește și De ce se duc românii în vacanță în Turcia la all inclusive. Ce ți se oferă, mai exact: ”Totul este țiplă!”

Petrișor Tănase face lumină în această problemă

Petrișor susține că pachetele all inclusive au cerere foarte mare pe litoral, mai ales în cazul familiilor cu copii. „În fiecare seară noi avem, și suntem hotel de trei stele, șase-șapte feluri de mâncare – prânz și cină. Cu, la fel, șase, șapte feluri de garnituri, trei feluri de paste, paella, și la fiecare masă avem și pește. Un lucru foarte important știi, cum să vii la baltă aici și nu găsești pește”, explică bucătarul.

Dar, totuși, ce se întâmplă cu mâncarea rămasă? Este ea refolosită cumva la alte preparate, așa cum spun unele voci pe internet? Ei bine, răspunsul lui Petrișor a fost unul ferm. Citește și Mucegai la hotelul de lux unde s-a cazat un român în Grecia. A dat o groază de bani pentru o vacanță ruinată

„E o mare prostie. Și eu am avut niște clienți care au zis: „ați tocat ce-a fost la prânz și ne-ați dat seara”. Nu e adevărat, totul se aruncă într-un all-inclusive. Se verifică foarte bine calitatea, pentru că este foarte riscant să faci o toxiinfecție alimentară în masă, pentru că atunci riști business-ul și nu este ok. Nimeni nu riscă la ora actuală business-ul”, a subliniat Petrișor.