Ce se află sub stația de metrou Gara de Nord, de fapt. E acolo de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu

Una din cele mai importante construcții din era comunistă a fost rețeaua de metrou bucureștean. Metroul este o adevărată capodoperă, sută la sută, românească. A fost o ambiție a dictatorului, dar realizată de adevărați maeștrii. Printre ultimii rămași în viață, Octavian Udriște a povestit de multe ori despre construcția metroului. În același timp și-aduce aminte și de șicanele făcute de Ceaușescu de-a lungul timpului. Puțină lume știe, însă, de existența unei alte stații de metrou sub Gara de Nord.

Cu toate astea au fost multe provocări și controverse în jurul construcției acestuia. Recent, într-un interviu acordat celor de la Gândul.ro, Ocativan Udriște a mai relatat despre un moment plin de provocări. Puțină lume știe motivul pentru care garniturile de metrou scârțâie atunci când intră în stația Gara de Nord. Inginerul a explicat care este cu adevărat motivul deranjat:

”Nicolae Ceaușescu s-a mai amestecat undeva. Inițial, Magistrala I Republica – Crângași – Gara de Nord trebuia să se oprească la Gară. De acolo pleca alta Grivița, Titulescu și să se ducă spre Pantelimon. Ceaușescu a zis clar «doar o singură stație, cum două, trenul să meargă în continuare!

O singură stație, că eu am fost și cu mașina, și pe jos, și am luat-o pe Polizu, și se poate» Metroul s-a făcut pe sub strada Polizu și acolo este o curbă de 90 metri care scârțâie, pentru că este prea strâmtă și nici nu au vrut să pună ungătoare. Dar uite așa s-a realizat metroul,și ne mândrim cu el.”, a povestit Octavian Udriște pentru Gândul.ro.