Ce i-a făcut Regina Elisabeta lui Nicolae Ceaușescu, de fapt. 70 de persoane au trecut și ele prin asta

În 1978, Nicolae Ceaușescu a călătorit în Marea Britanie împreună cu soția sa, Elena Ceaușescu, pentru o vizită de stat. Era prima vizită importantă la palatul Buckingham a dictatorului român. Era pentru prima dată când un șef de stat comunist făcea o vizită de stat în Marea Britanie. Întâlnirea lui Ceaușescu cu Regina Elisabeta a II-a avea să devină una de coșmar pentru suverana Marii Britanii.

Ceaușescu pe lista dezonoarei decisă de Regina Elisabeta

Cabinetul reginei, care împarte titlurile și conduce comisia de decădere a onorurilor în numele reginei, nu oferă de obicei motive explicite pentru care sunt revocate onorurile acordate de Regină de la anumite persoane.

Cu toate acestea, în perioada postbelică, se pare că majoritatea onorurilor au fost anulate din cauza abuzului sexual asupra copiilor. Procentul, spune presa britanică, este de 37% din anulări în ultimele două decenii.

Frauda este a doua pe listă, 21% dintre beneficiari și-au pierdut onorurile din cauza condamnărilor financiare. Despre majoritatea celor care li s-au retras onorurile nu au publicat în mass-media detaliile infracțiunilor lor, ceea ce a dus la întrebări cu privire la transparența procesului. Dictatorilor Robert Mugabe și Nicolae Ceaușescu li s-au îndepărtat titlurile onorifice pentru încălcări ale drepturilor omului.

Lui Nicolae Ceaușescu i s-ar fi retras onorurile oferite în 1978, la începutul anilor 2000, motivația, așa cum declarau oficialii Casei Regale, fiind încălcările drepturilor omului în perioada în care acesta a condus destinele României.

În total, 186 de persoane au avut titlurile lor anulate de către Regina Elisabeta a II-a. Printre cele mai faimoase fețe cărora li s-au retras onorurile se află și Kim Philby. Philby a fost agentul dublu Mi6 care a lucrat în secret pentru Rusia în timpul Războiului Rece.

Regina Elisabeta a II-a a avut o reacție adversă la vizita lui Ceaușescu

În documentarul Inside the Crowd: Secrets of the Royals, difuzat de ITV jurnalistul Robert Hardman și fostul secretar de externe Lord David Owen și-au amintit cum într-o zi în timpul vizitei lui Ceaușescu în Aglia, Regina Elisabeta a II-a a avut o reacție adversă la întâlnirea cu Ceaușescu în timp ce Suverana își ducea câinii la plimbare.

În același documentar se mai relatează despre cum Savanta regină a avut o soluție inteligentă când a vrut să evite întâlnirea cu Nicolae Ceaușescu.

”Vedea cum Ceaușescu se îndrepta spre ea din sens invers … A spus „chiar nu pot să vorbesc cu ei”. Așa că prima și singura dată din viața ei s-a ascuns într-un tufiș în grădinile palatului pentru a-și evita oaspeții. . „, povestesc jurnaliștii în documentar.

Cu alte cuvinte, încă de atunci Regina Elisabeta a II-a avea ceva împotriva dictatorului. Așa că nu ar trebui să fie o surpriză decizia Suveranei Marii Britanii de a-i retrage o decorație oferită în 1978, cu ocazia vizitei acestuia în Anglia.

Recent, în presa britanică, a fost dezvăluit că Regina Elisabeta a II-a a retras onorurile altor 70 de beneficiari într-un proces secret, numai în 2020. Vorbim aici de la demnitari de stat și până la personalități publice.

Printre cei cărora li s-au retras medaliile și onorurile regale se numără Harvey Weinstein și fostul asistent din Downing Street, Mark Adams, care a fost condamnat pentru violarea a două femei.