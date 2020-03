Ce scrisoare a primit Sorin Bontea din partea Irinei, soția lui Răzvan Fodor. Lacrimile au curs șiroaie la Asia Express

Concurenții din ”Asia Express”, sezonul 3, au izbucnit în lacrimi după ce au avut parte de o surpriză imensă, în ediția 15. Vedetele au primit gânduri și vești de acasă din partea celor dragi, prin intermediul unor scrisori. Ce cuvinte a primit Sorin Bontea din partea Irinei, soția lui Fodor?

În ediția 15 a reality show-ului ”Asia Express”, sezonul 3, concurenții au primit scrisori emoționante din partea celor dragi. După o zi obositoare și tensionată, veștile de acasă au pus stop competiției pentru un moment și au adus lacrimi pe obrajii vedetelor.

Răzvan Fodor a primit o scrisoare de la soția sa, Irina, iar cuvintele de pe hârtie l-au emoționat atât de mult, încât a izbucnit în plâns. De curând, aceasta le-a satisfăcut curiozitatea fanilor emisiunii de la Antena 1 și a făcut publică scrisoarea pe care i-a trimis-o partenerului său în cadrul show-ului. Biletul i-a fost adresat colegului său de echipă, Chef Sorin Bontea, prin care l-a rugat să-l motivele pe soțul ei și să nu îl facă să renunțe.

„Dragă Sorin, am auzit că așa golani bătrâni cum sunteți, alergați ca la 20 de ani, iar de aici trag concluzia că stai bine cu inima, așa că o să intru direct în subiect. Să nu crezi că vreau să pun presiune pe tine, dar de Fodor trebuie să ai grijă ca de o specie protejată. Rogu-te, încă o dată, ai grjiă de el, că eu nu am cum, tocmai de aici”, este începutul scrisorii din partea Irinei către Răzvan Fodor.

Situația a fost la fel și pentru Chef Sorin Bontea, chiar dacă el a mai simțit de-a lungul vieții dorul de familie, plecând adesea de lângă cei dragi pentru a lucra pe vas. Acum, însă, simte pe zi ce trece lipsa soției, a copiilor.

„Nu mai pot! Eu am mai fost plecat de acasă…ani de zile. Și a fost foarte, foarte greu, am fost câte opt luni plecat pe an. Dar acum simt pe zi ce trece lipsa soției, a copiilor și a familiei. Mama este bătrână..nu știu acum ce face. Dacă e bine, dacă e rău..”, a spus bucătarul.