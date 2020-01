Ce scrie pe adidașii Simonei Halep. Detaliul surprins în primul meci de la Australian Open

Pentru Simona Halep debutul la Australian Open-ul de anul acesta a fost unul de bun augur. Sportiva româncă a debutat cu o victorie importantă, în primul tur de la Melbourne.

După vacanța competițională și cea de iarnă Simona a impresionat pe terenul cu zgură de la Melbourne, câștigând în primul tur, împotriva, mai tinerei, Jennifer Brady. Producătorii transmisiilor LIVE de la Melbourne, în timpul meciului, au surprins un detaliu interesant al echipamentului sportivei românce. Detaliul de pe perechea de adidași folosită de Simona în meciul împotriva jucătoarei americane Jennifer Brady, a făcut deliciul publicului.

Este vorba de o inscripție pe care scrie „SIM♥”.

Reamintim că Simona Halep a învins-o pe americanca Jennifer Brady cu scorul de 7-6, 6-1, în primul tur al Australian Open 2020, desfășurat pe arena din Melbourne.

„To be in the second round, it’s a very nice feeling to play here in Australia” – @Simona_Halep

💙🇦🇺#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/3b9Cu8d5rd

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020