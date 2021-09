Ce scrie, de fapt, pe crucea lui Petrică Cercel. S-a aflat abia acum, doar apropiații știau

Ce scrie pe crucea de la mormântul lui Petrică Cercel? Majoritatea fanilor nu știau acest detaliu. Colegii de breaslă și cei apropiați regretatului artist încă sunt șocați de dispariția bruscă a acestuia.

Ce scrie pe crucea lui Petrică Cercel?

Decesul lui Petrică Cercel este încă un șoc incredibil pentru apropiații săi și colegii de breaslă alături de care a lucrat de-a lungul carierei sale. Vestea că acesta s-a stins pe patul de spital în urma infectării cu COVID-19 a înmărmurit pe toată lumea.

Solistul era iubit de mulți români care îl știau parcă dintotdeauna sub numele de Petrică Cercel, nume de altfel special pentru scenă. Cei care au venit la Cimitirul Ghencea pentru a-i aduce un omagiu și a se ruga pentru sufletul său au fost surprinși să vadă numele real al acestuia.

Pe crucea de la mormânul său stă scris numele de Petre Bușă. Familia a luat decizia de a-l înmormânta seara, pentru intimitate. Artistul a fost condus pe ultimul drum cu un întreg alai, iar la căpătâiul său au fost așezate mii de flori albe și coroane trimise de cei care l-au apreciat.

De asemenea, copiii și soția lui Petrică Cercel au avut o rugăminte specială pentru cei care au participat la slujba religioase. Concret, familia a decis ca toată lumea să vină îmbrăcată în haine albe.

„Condoleanțe familiei îndurerate”

Printre cei care și-au luat rămas bun de la regretatul artist au fost colegi renumiți care au crescut alături de el precum: Sorin Copilul de Aur, Marinică Nămol, Cocoș de la Călărași sau impresarul Dan Bursuc.

„Dumnezeu să-L ierte pe prietenul și colegul nostru, Petrică Cercel ! Condoleanțe familiei îndurerate”, a fost mesajul lui Costel Biju, prieten al lui Petrică Cercel. „Ultima oară am vorbit acum o lună de zile, acum două zile am vorbit cu copiii. Starea lui de sănătate nu era bună. Am crezut că poate, poate dă Dumnezeu și o să fie bine”, a spus Sorinel Puștiu la Antena Stars.

