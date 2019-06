Ce șanse mai are Kovesi să devină procuror-general european. Cum schimbă alegerile situația

Negocierile pe tema alegerii noului șef al Parchetului European se vor relua imediat după constituirea noului Parlament European. În cărți pentru a fi procuror-general european a rămas și Laura Codruța Kovesi, numai că numirea ei în funcție depinde de ce vor decide noii membri ai instituțiilor europene.

Negocierile pentru șefia Parchetului European se poartă, la acest moment, între Parlamentul European – cel rezultat în urma alegerilor din 26 mai – și Consiliul Uniunii Europene. Discuțiile se vor relua de unde au rămas înainte de alegeri.

Vechiul Parlament European își arăta susținerea pentru candidata din România. Antonio Tajani era întrebat dacă Parlamentul European o va mai susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror șef european și după alegerile din data de 26 mai.

„Parlamentul a decis, nu se schimbă decizia. Noi mergem mai departe”, a fost răspunsul dat de președintele Parlamentului European.

Teoretic, șansele Laurei Codruța Kovesi cresc după scrutinul din 26 mai.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, vicepreşedinte al grupului parlamentar al PPE, a declarat, la Digi24, că fosta șefă a DNA este încă în cărți.

Liberalul a vorbit și despre șansele contra-candidatului francez.

„Singurul atu al candidatului francez a fost susţinerea politică din partea guvernului francez. Guvernul Franţei în această perioadă în care se negociază cele mai importante poziţii la nivelul instituţiilor UE, adică preşedintele Comisiei Europene, preşedintele Consiliului European, preşedintele Băncii Centrale Europene, preşedintele Parlamentului European, Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă, în această perioadă guvernul Franţei are alte priorităţi şi, de aceea, eu am spus înainte de alegeri şi îmi menţin această declaraţie, că susţinerea politică pe care candidatul Franţei o are va fi diferită acum după alegerile europarlamentare de ce a fost înainte de alegeri. Franţa este evident că ţinteşte una dintre principalele poziţii la nivel european, pentru unele are şanse mai mari, pentru altele are şanse mai mici şi de aceea, e foarte clar că susţinerea politică pentru funcţia de procuror-şef european pentru candidatul francez va fi mai mică după alegeri”

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL