Cât de căutată este Narcisa Birjaru după Chefi la Cuțite: ‘Am acceptat deja o colaborare’

Narcisa Birjaru a câștigat marele premiu de 30.000 de euro de la Chefi la Cuțite, iar viața ei s-a schimbat considerabil după această experiență.

Concurenta lui Chef Cătălin Scărlătescu a fost contactată de mulți doritori care au vrut să profite de celebritatea ei și să îi facă oferte care mai de care mai atrăgătoare.

Narcisa Birjaru a povestit cum i s-a schimbat viața după celebrul concurs Chefi la Cuțite. Ea a declarat că se bucură enorm atunci când lumea o oprește pe stradă și îi cere să facă poze cu ea sau este recunoscută în orice loc în care merge.

A câștigat 30.000 de euro cu care a declarat că își dorește să își deschidă un restaurant și să dea avansul la casa pe care vrea să și-o cumpere.

Narcisa Birjaru a primit, de asemenea, mai multe oferte de muncă, din care a și acceptat una, iar la restul încă se gândește, pentru că vrea să ia cea mai bună decizie.

” Consider că un astfel de proiect e un deschizător de uşi pe mai departe. Mi s-a întâmplat şi mie, am primit deja câteva oferte. O colaborare am acceptat-o, iar pe restul le cântăresc puţin, pentru că vreau să iau decizia cea mai bună pentru mine.”, a declarat Narcisa Birjaru pentru viva.ro.