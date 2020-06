Ce salariu avea Duckadam la FCSB. Fostul portar și-a dat demisia în direct. Ce i-a transmis lui Gigi Becali

Helmut Duckadam a luat o decizie radicală. Fostul portar al echipei Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din anul 1986, a hotărât să demisioneze de la clubul patronat de Gigi Becali, FCSB, pentru că a simțit că nu mai este dorit acolo.

Ce salariu avea Helmut Duckadam la FCSB. Celebrul portar și-a dat demisia în direct

Helmut Duckadam a fost președinte de imagine al FCSB și recent anunțase că patronul i-a micșorat salariul cu 78%, în timpul epidemiei de coronavirus. Decizia l-a afectat tare pe fostul portar, care ajunsese să câștige doar 2.000 de lei pe lună.

”Am hotărât să-mi înaintez demisia de la FCSB. Președinte de imagine era o denumire. Eram practic un oficial. De ce am făcut asta? Am simțit că nu mai sunt dorit în cadrul clubului. E mai onorant decât să fii dat afară. Au fost tentative să fiu dat afară acum trei săptămâni. M-a sunat domnul Argăseală să întrerupem contractul, dar patronul a zis să continuăm. Dar cred că tot la sugestia lui Gigi Becali a venit propunerea de demitere. Simți că nu mai ești dorit”, a declarat Helmut Duckadam.

Salariul lui Helmut Dukadam a mai fost modificat

Fostul oficialul al FCSB a mai povestit că salariul său a mai suferit modificări de-a lungul timpului și astfel a realizat că nu mai are loc la club nu de acum, ci de mai mult timp.

”Când staff-ul și toți din cadrul echipei au fost chemați să facă testul pentru coronavirus, eu n-am fost. Nici nu mi-am dorit să fac parte din problemele interne ale clubului. Cei care m-au făcut sclav și slugă să termine. Gata, nu mai sunt angajatul clubului, nu mai iau bani de acolo. Rămân același om care spune ce gândește. Și nu a fost prima oară când mi s-a redus salariul. Banii contau, cu siguranță, dar a durut mai mult faptul că am fost marginalizat”, a mai zis fostul ”erou de la Sevilla”.

Helmut Duckadam, din 2010 alături de Gigi Becali

Fostul portar Helmut Duckadam se află în conducerea clubului FCSB din anul 2010. Fostul portar, de-a lungul carierei, a evoluat la Steaua și la alte trei formații din Arad: Vagonul, UTA și Constructorul. Helmut Duckadam are și două selecții în prima reprezentativă a șării noastre.