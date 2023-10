Ce salariu avea Dragoș Păval înainte de a fonda Dedeman. Acum e milionar, dar lucrurile stăteau cu totul altfel acum ceva ani

Dragoș Pavăl este pe locul doi în ceea ce privește milionarii României. A făcut eforturi mari ca să ajungă la un asemenea nivel și sacrificii care au meritat. Puțini știu, însă, cu ce se ocupa înainte de a deveni potent financiar. Ce salariu avea pe vremea când nici nu visa la Dedeman. Și o femeie de serviciu câștiga mai mult.

Frații Pavăl provin dintr-o familie modestă, care a făcut eforturi mari ca să îi crească. Părinții lor nu au avut posibilitatea să îi trimită la școală, să le ofere tot ce aveau nevoie, dar pentru doi dintre ei au făcut sacrificii. Și a meritat.

Dragoș Pavăl mai are șapte frați. Familia lor a fost una foarte numeroasă, cu multe lipsuri și nevoi. Chiar dacă părinții au reușit să le pună mâncare pe masă și să îi facă oameni mari, la capitolul studii nu au excelat.

Dragoș și Adrian au avut norocul să meargă și la facultate, dar ceilalți șase frați nu au mai putut să își îndeplinească atunci acest vis. Dragoș Pavăl a făcut liceul la Iași, după care a făcut Facultatea de Matematică din același oraș.

I-a urmat exemplul și fratele său și așa au ajuns amândoi matematicieni. Ulterior, și-au dat seama că își doresc mai mult de la viață și au decis să facă altceva.

Dragoș Pavăl nu a avut mereu succesul de azi. Dacă acum deține una dintre cele mai mari afaceri, care se extinde constant, în trecut lucra pe un salariu pe care îl considera umilitor pentru pregătirea lui.

În urmă cu 11 ani, Dragoș Păval a lucrat ca informatician. Pe vremea aceea, a venit cu o idee genială pentru compania la care lucra: a realizat un soft în care să fie introduse salariile tuturor angajaților.

Cu toate acestea, era plătit mai puțin decât femeia de serviciu din aceeași firmă. Avea multe responsabilități și muncea foarte mult, dar nu era apreciat la adevărata valoare, pentru că România nu știa exact ce face un informatician.

„ La interviu, directorul mi-a arătat nişte cutii în care erau două calculatoare ambalate şi m-a întrebat dacă ştiu ce să fac cu ele. Aproape un an am lucrat zi şi noapte şi am făcut un soft de contabilitate, în care se introduceau salariile şi toată gestiunea.

Lucrând la această întreprindere am văzut ce înseamnă comerţul. Aveam acces la toate cifrele, am văzut cum e cu adaosul comercial, cum se face profit, cât de mare este penuria de produse. Marfa intra şi ieşea din depozite într-un ritm ameţitor”, povestește patronul Dedeman.