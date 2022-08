Ce salariu are un șofer de Uber sau Bolt în 2022. Suma pe care o încasează lunar. Șoferii care caută venituri în plus sau cei care își doresc venituri lunare generoase apelează cu ușurință la Uber sau Bolt. Aceste companii au căpătat o amploare foarte mare datorită interesului acordat atât de șoferii cât și de utilizatorii ridesharing. Uber se află în România din anul 2015, iar Bolt din 2016. Iată așadar ce salariu are un șofer de Uber sau Bolt în 2022, precum și care este suma pe care o încasează lunar.

Compania Bolt a fost lansată în Estonia, în anul 2013, care a început să ofere și servicii de livrare de mâncare de la diverse restaurante, închirieri auto și închirieri de trotinete electrice. Uber este o companie americană. Prin intermediul unor aplicații de pe tabletă sau smartphone, li se permite clienților să comande taxiuri.

Aceste două companii au sedii și la noi în țară, precum și angajați. Salariile angajaților de la Uber sau Bolt, din România, nu sunt unele fixe. Acestea variază în funcție de numărul curselor efectuate, de zonă în care se desfășoară activitatea, de numărul de zile și de ore lucrate, de numărul de kilometri parcurși, precum și de bonusurile care se oferă în cadrul acestora. Iată ce salariu are un șofer de Uber sau Bolt în 2022 și care este suma pe care o încasează lunar aceștia, potrivit site-ului undelucrăm.ro.

Ce salariu are un șofer Uber

În anul 2019, un angajat de la Uber, din România, din București, angajat cu un program de lucru full-time, cu experiență în domeniu de 3 ani, pe funcția de Șofer comercial, încasa un salariu net lunar de 6.000 de lei.

Tot în anul 2019, un angajat de la Uber, din România, din București, angajat cu un program de lucru full-time, cu experiență în domeniu de mai puțin de un an, pe funcția de Operations specialist, încasa un salariu net lunar de 7.000 de lei.

Tot în anul 2019, un angajat de la Uber, din România, din București, angajat cu un program de lucru full-time, cu experiență în domeniu de mai puțin de un an, pe funcția de Șofer categoria B, încasa un salariu net lunar de 6.000 de lei.

În același an, un angajat de la Uber, din România, din București, angajat cu un program de lucru full-time, cu experiență în domeniu de un an, pe funcția de Șofer ridesharing, încasa un salariu net lunar de 3.500 de lei. La acesta se adăugau și bonusuri în valoare de 300 de lei pe lună, precum și bacșiș în valoare de 300 de lei lunar.

Ce salariu are un șofer Bolt în 2022

În anul 2022, un angajat de la Bolt, din România, din București, angajat cu un program de lucru full-time, cu experiență în domeniu de 3 ani, pe funcția de Livrator mâncare, încasa un salariu net lunar de 2.000 de lei.