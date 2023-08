Ce salariu are un pompier în România în 2023. Suma pe care o încasează după 5 ani de experiență

Meseria de pompier este una foarte riscantă, așa cum am văzut cu toții de multe ori, intervențiile lor fiind foarte dificile. Poate am crede că salariile lor sunt pe măsură, având în vedere riscul la care se expun în fiecare zi. Cu toate acestea, realitatea este alta. Aflați în rândurile următoare ce salariu are un pompier în România în 2023.

Ce salariu are un pompier în România în 2023

Salariile pompierilor variază în funcție de experiența, funcția și specializarea pe care o au în câmpul muncii. Cei care lucrează ca pompieri cu grad de subofițeri au urmat cursurile școlilor de profil timp de doi ani, după care sunt angajați la stat.

Salariile subofițerilor încep de la 1.100 de lei net și pot ajunge până la 2.800 de lei net pe lună, potrivit informațiilor publicate pe site-urile Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” din București și cel al ISU Cluj.

De asemenea, pompierii români au primit, în anul 2021, o majorare de 75% la salariul de funcție sau cel de bază, pentru zilele de sărbătoare sau de repaus săptămânal, în care sunt obligați să lucreze.

În prezent, în anul 2023, salariul unui pompieri subofițer variază între 1.661 de lei și 3.585 de lei. După 5 ani de experiență, salariul se situează între 1.738 de lei și 3.643 de lei. Pentru acești bani, pompierii lucrează 42 de ore pe săptămână, deoarece există ture de zi și de noapte.

Pompierii sunt chemați la muncă și în timpul liber

Pompierii subofițeri au o responsabilitate foarte mare. Ei sunt cei care sunt chemați la diferite intervenții, precum incendii, inundații, descarcerare și alte operațiuni de salvare în situații de urgență.

Majoritatea subofițerilor au terminat școala de subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești, județul Prahova. Cu toate acestea, nu toți urmează aceeași pregătire odată ce au fost repartizați.

După ce au intrat în sistem, aceștia pot urma diferite cursuri de specializare, precum scufundări sau alpinism. Tura unui pompier durează 24 de ore, iar apoi este liber 72 de ore, însă doar în teorie. Dacă există o situație de urgență și este nevoie de ajutor, pompierii pot fi chemați la misiune și în timpul liber.

„Este un loc de muncă pe care îl ai şi după ce îţi termini programul, pentru că te pot chema oricând să lucrezi. La un moment dat, când erau inundaţii mari în Moldova, am fost detaşaţi acolo timp de două săptămâni. Noaptea ne odihneam, iar ziua o luam de la capăt”, precizează Sandu, pompier în vârstă de 29 de ani din Capitală.

Sandu este pompier încă din anul 2006. Atunci a reușit să intre în sistem doar cu diploma de Bacalaureat, deoarece România avea nevoie de mai mulți pompieri pentru a se alini la standardele UE și NATO.

Ce salarii au pompierii ofițeri

La intervenții sunt prezenți și ofițerii, care termină patru ani de studiu la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție, Academia Tehnică Militară sau Academia Forțelor Terestre.

Majoritatea ofițerilor se ocupă de logistica unităților sau supervizează intervențiile. Față de salariul pe care subofițerii îl încasează, un ofițer pompier poate încasa între 5.000 și 7.000 de lei net pe lună.

De asemenea, un șofer care lucrează pe autospeciala de pompier câștigă un salariu brut de 5.700 de lei, iar în funcție de experiență, salariul poate crește.