Ce salariu are un angajat Ikea. Câți bani ia lunar, cu tot cu bonusuri și alte avantaje

Ikea Pallady se deschide astăzi, 24 iunie. Cât câștigă un angajat la Ikea, cu avantajele și bonusurile aferente?

Cât câștigă un angajat la Ikea?

Ikea deschide astăzi un al doilea magazin din București, pe Bulevardul Theodor Pallady n4.57. Cu ocazia aceasta, șeful magazinului a acordat un interviu, pentru Libertatea, despre salariul unui angajat și faclitățile lui, dar nu numai. Potrivit informațiilor oferite, salariul minim brut pentru funcția cu normă întreagă este de 2.615 de lei din mai 2018. Cunoașterea unei limbi străine nu este obligatorie pentru procesul de recrutare. De asemenea, angajații Ikea dispun de: abonament medical, tichete de masă, bonusuri și primă de vacanță.

”Căutăm oameni cu o dorință puternică de a învăța, motivația de a face lucrurile mai bine, simplitate, simț practic, capacitatea de a conduce prin exemplu, eficiență și eficientizarea costurilor. Unele dintre principalele criterii de recrutare în cadrul companiei IKEA sunt: identificarea cu valorile IKEA, competențe și aptitudini relevante pentru job”

„Toți colegii și colegele primesc un bonus de performanță”

”În afară de nivelul corect de salarizare, IKEA oferă, de asemenea, un pachet generos de beneficii, inclusiv abonament medical la o clinică privată, asigurare de viață, tichete de masă, rambursare lunară a unei părți din cheltuielile de transport, primă anuală de vacanță, zile de concediu suplimentare și altele.

În plus, prin programul One IKEA Bonus, toți colegii și colegele primesc un bonus de performanță, iar prin programul de loialitate Tack! sunt recompensați colegii și colegele care au o vechime mai mare de cinci ani la IKEA cu o contribuție anuală la planurile lor individuale de pensii”, a mai declarat Cas Lachaert pentru Libertatea. Azi, 24 iunie, are oc deschiderea celui de-al doilea magazin Ikea, la orele 10:00. Magazinul are o suprafață de 37.000 de metri pătrați și are peste 10.000 de produse disponibile.