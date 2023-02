Ce salarii au primit cameramanii de la America Express. Şi-au pus chiar şi viaţa în pericol: „Am avut security înarmat”

Ce salarii au primit cameramanii de la America Express. Sunt cei pe care nu îi vedem niciodată, dar fără de care emisiunea ce face furori la TV nu ar putea exista. În acest sezon, ce a adus numeroase premiere în istoria reality show-ului, echipa din spatele camerelor de filmat și-a pus viața în pericol, însă câștigul a fost pe măsură.

Noul sezon America Express se bucură de un succes uriaș în rândul publicului din România, aproape fiecare ediție fiind lider de audiență. Concurenții au ajuns pe un continent nou, probele par mai dificile ca oricând, iar situațiile în care au fost puși nu au fost deloc ușoare.

Drumul Aurului i-a purtat prin țări precum Mexic, Guatemala și Columbia – locuri de o frumusețe răvășitoare, dar și periculoase, cu infracționalitate mare, controlate de carteluri.

Publicul privește cu sufletul la gură goana echipelor rămase în competiție, însă puțini realizează că alături de fiecare pereche de vedete sunt cameramanii. Nu îi vedem, însă misiunea lor este chiar mai grea decât a participanților – aleargă umăr la umăr cu ei, având grijă să prindă cele mai importante momente, cadre spectaculoase, toate astea, în timp ce țin pe umăr un aparat ce cântărește peste zece kilograme.

Efortul fizic depus și riscurile la care au fost expuși cameramanii la America Express au fost remunerate pe măsură. Fiecare dintre ei ar fi primit între 5.500 și 6.500 de euro pentru acest sezon.

„Multe zone periculoase decât cele sigure. Slavă Domnului că nu s-a întâmplat ceva grav. Cumva Doamne-Doamne ne-a ținut în siguranță, doar că aveam tot timpul inima strânsă pentru că plecam astăzi dintr-un loc și mâine apărea în presă că acolo s-a întâmplat nu știu ce, că s-au luptat cartelurile între ele, că s-au împușcat. Mergeam spre următorul loc, trebuia să ajungem în două zile, și iar citeam în presă că s-a întâmplat nu știu ce.

Tot timpul în spatele nostru sau în fața noastră se întâmpla ceva și ne întrebam dacă nu e cumva doar o noțiune de timp până când se va întâmpla în momentul în care suntem și noi acolo.

Anul acesta, spre deosebire de ceilalți ani, am avut security înarmat. Dacă în anii trecuți nu a fost nevoie de așa ceva, anul acesta, fiecare avea, cel puțin o parte din producție, cei care umblam mai mult singuri, cum sunt eu, cum e Oase și Damian, am avut parte de această protecție. Am avut bodyguarzi cu pistoale anul acesta ca mijloc suplimentar de precauție”, a declarat Irina Fodor.