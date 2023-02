Ce a pățit Bie Adam după ce a revenit de la America Express. Nu i-a venit să creadă (video exclusiv)

Ce a pățit Bie Adam după ce a revenit de la America Express. Bie Adam, vloggerița care are peste 1 milion de urmăritori pe contul de Instagram și mai bine 1,7 milioane de abonați pe contul de YouTube, și-a testat limitele în emisiunea de la Antena 1, unde a făcut echipă chiar cu mama ei, Mihaela.

Participarea Biei Adam la America Express a avut efect pe termen lung asupra ei. Aceasta a povestit cum a convins-o pe mama ei să se alăture proiectului.

În plus, printre altele, vedeta a spus și dacă ar mai accepta pe viitor o asemenea provocare.

„M-am gândit foarte bine la nevoia de o persoană care îmi domină emoțiile, care mi le poate gestiona și care mă poate ridica atunci când pic. Și nu există o persoană, o prezență mai puternică în viața mea decât mama. Tocmai de aceea am ales-o pe ea, pentru că știam că vor veni momente și au venit în care voi pica emoțional și ea e acolo tot timpul ca un stâlp să mă ridice”, a spus Bie Adam, potrivit Impact .

Vlogerița a povestit cât de greu i-a fost ca să o convingă pe mama ei să i se alăture în aventura America Express.

„A fost incredibil de greu să o conving, am apelat la toată familia. M-am dus la mama ei, adică bunica mea, la sora ei -mătușa mea, la tata, am luat toată familia la rând, să o sune, să vină peste ea, să o convingă. Ea dintotdeauna a apărut cu tot dragul în creațiile mele, dar nu voia un proiect extern pe care nu-l gestionez eu, nu-l fac eu, nu-l montez eu, un proiect pur și simplu atât de greu. Așa că a trebuit să ajung până la șantajul emoțional, de care nu îmi pare rău acum”, a mai spus Bie Adam pentru sursa citatpă mai sus.

Vlogerița a spus cu ce s-a ales după aventura de la Antena 1. A învîțat să mânâcnce de pe jos și a slăbit.

„După experiența asta, sincer, pot să mănânc de pe jos, nu mai simt așa germeni peste tot în jurul meu. De slăbit, da, am ajuns la 43 de kg, m-am întors cu puțin mai mult, dar am continuat să slăbesc din cauza faptului că mi s-a micșorat stomacul și pur și simplu nu mai intra mâncare. De atunci până acum am ajuns înapoi la 50 kg, deci sunt bine”, a mai spus Bie Adam.