Ce să pui în varza călită pentru a scăpa de mirosul de mâncare din casă. Ingredientul e banal, îl are toată lumea în bucătărie

Majoritatea gospodinelor adoră să gătească preparate tradiționale românești, iar printre cele preferate de toți din familie este varza călită. Această rețetă se prepară foarte simplu și cu puține ingrediente, dar problema apare după ce masa de prânz este gata. Mai exact, este vorba despre mirosul puternic de varză și afumătură care rămâne chiar și ore bune în bucătărie. Cum poți să scapi de mireasmă rapid cu un ingredient banal pe care probabil îl ai și acum în casă? Trebuie să îl pui în mâncare!

Truc pentru mirosul de varză călită din casă: ce să pui în mâncare?

Multe doamne preferă să gătească rețete tradiționale românești, dar puține știu cum să scape de mirosul de mâncare care poate rămâne ore bune în bucătărie după ce termină de gătit masa de prânz. Acestea nu trebuie să își mai facă griji dacă prepară varză călită cu afumătură pentru că specialiștii au venit cu un truc deosebit în acest sens.

Există un ingredient banal pe care trebuie să îl pui în mâncare pentru ca mireasma să nu persiste în bucătărie, acolo unde urmează să fie servită de cei dragi care cu siguranță nu adoră să stea într-un astfel de miros pentru mult timp. Unul din motivele pentru care unii oameni evită să mănânce varză călită este tocmai cel menționat.

Emanația de sulf apare atunci când o tai sau când o lași foarte mult pe foc. Pentru asta este nevoie să folosești condimente precum chimen, foi de dafin, țelină, oțet sau suc de lămâie, iar mai apoi să aștepți ca mirosul să scadă în intensitate.

Beneficiile consumului de varză

Nutriționiștii încurajează consumul de varză pentru că doar 100 de grame din această legumă are un aport caloric de doar 22 kcal, conține vitamina C și 85% din necesarul zilnic de vitamina K.

Poate puțini știu, dar varza roșie este chiar mai bogată în vitamine pentru că are vitamina A, C și B6 și 27 kcal la 100 de grame. De asemenea, cea mai bogată este varza de kale care la o porție de 100 de grame îți asigură 684% din necesarul zilnic de vitamina K, 206% din cel de vitamina A și 134% din cel de vitamina C.

Pentru a te bucura mai mult de toate acestea, cel mai bine este să consumi varză crudă într-o salată cu piper, puțină sare sau zeamă de lămâie. Aceasta poate fi consumată alături de un fel principal de mâncare sau în alte combinații care sunt pe placul tău.